Se durmió al volante y lo despertó Tránsito: dio positivo para alcoholemia

Foto: Bien Informados

Este jueves por la mañana, en el microcentro de la ciudad de Salta, agentes de Tránsito encontraron a un hombre dormido dentro de un vehículo estacionado sobre calle Ituzaingó al 200.

Tras ser alertados sobre la situación, los inspectores se acercaron al lugar y realizaron los controles correspondientes. Durante la intervención, el conductor fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó un resultado de 1,02 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite permitido para conducir.

Además del resultado positivo, las autoridades verificaron que el hombre no poseía licencia de conducir al momento del procedimiento, por lo que se labraron las infracciones correspondientes por ambas faltas.

Como parte del operativo, se dispuso la retención preventiva del vehículo, que posteriormente fue trasladado por los agentes municipales.

Según informó Multivisión, el conductor se encontraba acompañado por un perro dentro del automóvil. El hecho llamó la atención de transeúntes y comerciantes de la zona debido a que ocurrió en una de las áreas más transitadas del centro capitalino.