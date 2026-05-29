Guaymás: "Hoy el problema no es ideológico, es sobrevivir"

El dirigente sindical Jorge Guaymás consideró que el principal problema que enfrenta hoy la sociedad argentina está vinculado a la situación económica cotidiana y a las dificultades para sostener el nivel de vida.

En Derechos del Mundo del Trabajo, por Aries, sostuvo que las encuestas reflejan un creciente malestar social que tiene su origen en la pérdida de poder adquisitivo, los bajos salarios y la falta de empleo.

“El problema hoy es sobrevivir, llegar a fin de mes, pagar la luz, comprar alimentos y sostener un negocio”, expresó.

Según señaló, la preocupación ya no pasa por discusiones ideológicas sino por cuestiones concretas que afectan a trabajadores, comerciantes, jubilados y familias en general.

Guaymás consideró que cuando el salario y el empleo aparecen como las principales inquietudes de la población es porque la situación económica impactó directamente en la vida cotidiana.

“El ajuste ya entró a la casa”, afirmó.

El dirigente también vinculó el deterioro económico con una sensación creciente de agotamiento social y emocional.

“La gente votó cambio, pero no votó sufrimiento eterno”, señaló al analizar el humor social que se refleja en distintos sondeos.

Además, advirtió que la caída del consumo afecta a comercios, pequeños emprendimientos y actividades vinculadas al trabajo informal, generando un impacto que trasciende lo estrictamente económico.

Para Guaymás, detrás de cada negocio que cierra o de cada joven que pierde expectativas existe una problemática social que requiere atención y respuestas.