Actualizaron la foto de búsqueda de Lian, el niño desaparecido en Córdoba

La foto de Lian Gael Flores, el niño de 3 años que desapareció el 25 de febrero de 2025 del patio de la casa donde vivía con sus padres y hermanos en la provincia de Córdoba, fue actualizada e incorporada al afiche de búsqueda que lanzó el Ministerio de Seguridad.

Así se informó a través de la resolución 467/2026 publicada hoy en Boletín Oficial a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas tras una solicitud de la fiscalía que interviene en el caso y luego de obtenerse una nueva imagen generada mediante pericia forense.

“Sustitúyase la gráfica por otra que contenga la fotografía actualizada por progresión de edad de Lian Gael Flores Soriade, remitida por la fiscalía interviniente en la investigación”, señala el escrito que se publicó este martes.

Si bien el cambio de foto había sido implementado por las autoridades de la provincia de Córdoba tras la difusión de la imagen, no se había incluido en el afiche, mientras que, según se indicó, se utilizó Inteligencia Artificial para la creación de la imagen y se hizo a partir de fotografías previas con la intención de mostrar cómo podría verse Lian en la actualidad.

La Fiscalía de Instrucción de Bell Ville bajo la dirección de la doctora María Virginia Miguel Carmona es la que está a cargo de la causa acerca de la desaparición del niño ocurrida cuando estaba en una vivienda de Ballesteros Sud, Campo de Bollo, Unión, en la provincia de Córdoba y con el cambio de la foto se busca favorecer su reconocimiento en caso de que algún ciudadano aporte datos del menor.

En diciembre del año pasado se dispuso la publicación y difusión de un afiche con la imagen del niño y el ofrecimiento de una recompensa de $30.000.000 para quienes aporten datos útiles que permitan dar con su paradero. La suma está compuesta por $20 millones del Gobierno de la provincia y $10 millones de la Nación.

En el documento original había una foto de Lian que fue sustituida tras el reciente informe de la fiscalía y en la nueva versión se reforzaron las características físicas del pequeño: tez trigueña, cabello corto y oscuro, ojos oscuros y una altura aproximada de 0,90 metros al momento de la desaparición.