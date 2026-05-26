Lionel Messi sufrió una fatiga

No es la primera vez que Messi sufre este tipo de dolencia ni que pide el cambio en medio de un partido. En los últimos años de su brillante trayectoria, esta molestia dijo presente en más de una oportunidad, ya sea jugando a nivel clubes como defendiendo los colores del Seleccionado.

De todos modos, para descartar cualquier tipo de lesión mayor, en las últimas horas el rosarino fue sometido a estudios médicos que arrojaron que no sufrió un desgarro, algo que se especuló en un comienzo, y que podía haber complicado todos los planes nacionales.