El puente peatonal frente a la escuela 9 de Julio estaría listo en 30 días

Por la obra, desde este martes habrá cortes y desvíos de tránsito en la zona. El municipio informó que los trabajos permitirán avanzar con la base de hormigón de la estructura.
 
 
 
Salta26/05/2026Ivana ChañiIvana Chañi

83241-desde-el-martes-habra-desvios-por-obras-en-la-pasarela-del-canal-yrigoyen
Imagen ilustrativa

El secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Salta, Gastón Viola, brindó detalles sobre los cortes y desvíos previstos en avenida Yrigoyen por la obra del canal.

En diálogo con Pelo y Barba por Aries, explicó que las tareas corresponden a la construcción del estribo este del futuro puente peatonal ubicado frente a la escuela 9 de Julio.

Viola aclaró que el corte no se debe a la instalación inmediata del puente, sino al avance de los trabajos de excavación y posterior llenado de hormigón armado.

viejo-puente-santa-lucia-1-convertido-a-grande-1024x768Tras las imágenes que circularon, el municipio aclaró cómo será la demolición del puente Santa Lucía

Según estimó, en un plazo de 20 a 30 días ya podría concretarse la colocación definitiva de la estructura, que se encuentra en inmediaciones del lugar.

El funcionario también indicó que habrá obras complementarias, principalmente el completamiento de veredas del lado de la escuela, para que los alumnos puedan circular con mayor seguridad.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail