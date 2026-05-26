El puente peatonal frente a la escuela 9 de Julio estaría listo en 30 días

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El secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Salta, Gastón Viola, brindó detalles sobre los cortes y desvíos previstos en avenida Yrigoyen por la obra del canal.

En diálogo con Pelo y Barba por Aries, explicó que las tareas corresponden a la construcción del estribo este del futuro puente peatonal ubicado frente a la escuela 9 de Julio.

Viola aclaró que el corte no se debe a la instalación inmediata del puente, sino al avance de los trabajos de excavación y posterior llenado de hormigón armado.

Según estimó, en un plazo de 20 a 30 días ya podría concretarse la colocación definitiva de la estructura, que se encuentra en inmediaciones del lugar.

El funcionario también indicó que habrá obras complementarias, principalmente el completamiento de veredas del lado de la escuela, para que los alumnos puedan circular con mayor seguridad.