Conmebol analiza el proyecto de privatización del Mundial: "Primero está el fútbol"

La Conmebol anunció este viernes que empezó “un proceso de consultas con sus Asociaciones Miembro y convocó a una reunión de su Consejo” para analizar el proyecto del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para privatizar el Mundial.

Desde el organismo que preside Alejandro Domínguez y que reúne a las 10 federaciones de fútbol de Sudamérica explicaron que pidieron información adicional y aclaraciones al organismo.

“La CONMEBOL inició un proceso de consultas con sus Asociaciones Miembro y convocó a una reunión de su Consejo con el único propósito de analizar y evaluar dicha propuesta con la responsabilidad y el rigor que el tema exige”, indicaron a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

En ese sentido, sostuvieron: “Con ese objetivo, la CONMEBOL solicitó a la FIFA información adicional y aclaraciones sobre distintos aspectos relativos al alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos del proyecto FFE.”

Antes, la UEFA, el ente que reúne a las federaciones de Europa, había expresado su fuerte rechazo al proyecto, al mismo tiempo que había comunicado su decisión de retirarse junto a sus selecciones miembro de las competencias organizadas por FIFA.

Una línea similar había seguido la Concacaf —la entidad que representa al fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe— a través de un documento oficial.

En primer lugar, ratificó el rechazo de plano a la creación de la nueva sociedad comercial y a la venta de acciones del torneo.

En segundo término, las federaciones encomendaron a sus consejeros exigir que la FIFA utilice sus propias reservas financieras multimillonarias para incrementar los fondos destinados al desarrollo del fútbol en la región, en lugar de privatizar patrimonio.

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC), en tanto, había manifestado que no había recibido ningún tipo de consulta desde la FIFA en relación con este proyecto para permitir el ingreso de inversiones privadas. Pero este viernes, se rechazó el proyecto al igual que UEFA y Concacaf.