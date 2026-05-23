Venezuela: Delcy Rodríguez anunció la excarcelación de 500 presos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el viernes la excarcelación de 500 detenidos por motivos políticos "en las próximas horas".

"El presidente de la Asamblea Nacional (había anunciado) que en las próximas horas 300 personas serían excarceladas. Ese número ha aumentado (...) y en las próximas horas estará superando las 500 liberaciones", afirmó Rodríguez.

La mandataria, que gobierna bajo la presión de Washington y que asumió el poder tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense en enero, promulgó una ley de amnistía en febrero que, según su gobierno, ha permitido la liberación de cientos de detenidos.

"Sé que vamos a superar las quinientas liberaciones en las próximas horas", aseguró la mandataria encargada en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Casos fuera de la ley de amnistía

Delcy Rodríguez señaló que estos son casos que no estaban enmarcados en la ley de amnistía, promulgada en febrero pasado, por lo que tuvieron "un proceso distinto", a través de la Comisión de Revolución Judicial y el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática.

Así mismo, la jefa de Estado encargada dijo que bajo estos dos esquemas se han hecho consultas con ONG y universidades, que no precisó, que los ha llevado a un proceso "hasta ahora de 395 liberaciones".

"Recordamos que este tipo de pronunciamientos públicos genera enormes expectativas tanto en las personas detenidas arbitrariamente como en sus familiares, por lo que su incumplimiento representa una nueva y cruel afrenta a su dignidad humana", indicó la ONG Justicia, Encuentro y Perdón en un mensaje en X.

En Venezuela miles de personas fueron arrestadas en protestas contra el gobierno, en sus casas o en sus lugares de trabajo, acusadas de supuestos actos de terrorismo y conspiración.

La ONG Foro Penal asegura que aún hay poco más de 450 personas detenidas por razones políticas en las cárceles del país.

Con información de afp, efe