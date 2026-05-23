Uganda confirmó tres nuevos casos de ébola y la OMS declaró el riesgo máximo

Uganda anunció este sábado que registró tres nuevos casos de ébola, lo que eleva a cinco el total desde que se descubrió el brote del virus en el país de África oriental el 15 de mayo.

El Ministerio de Salud precisó que los pacientes son un conductor ugandés que transportó al primer caso confirmado del país, así como un trabajador de salud que estuvo expuesto al virus mientras atendía a esa misma persona.

El tercer contagio es una mujer proveniente de la vecina República Democrática del Congo (RDC), epicentro de un brote mortal que está sembrando el temor en la región.

República Democrática del Congo en alerta máxima por el virus

"El ministerio continúa reforzando la vigilancia, la gestión de casos, el rastreo de contactos y las iniciativas de concienciación pública para contener el brote y proteger la salud y la seguridad de todos los ugandeses", declaró el ente en un comunicado publicado en la red social X.

La noticia se dio a conocer un día después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunciara que el nivel de riesgo derivado del brote había sido elevado al máximo para RDC.

El jueves, Uganda suspendió todo el transporte público hacia RDC tras confirmar dos casos de ébola (una infección y un fallecimiento) en ciudadanos congoleños que habían cruzado la frontera.

Con información de afp/reuters