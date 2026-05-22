Verificación gratuita de tensiómetros domésticos este viernes

En el marco del mes de la Hipertensión, el equipo de Bioingeniería del HPMI y la Comisión de Tecnologías Biomédicas del COPAIPA realizarán una jornada especial con motivo de controlar el correcto funcionamiento de los tensiómetros de uso domésticos, y de esta manera promover un control de la presión arterial seguro.

La actividad tendrá lugar en el Hospital Público Materno Infantil, y se invita a pacientes, familiares y a la comunidad en general a participar de una jornada de verificación gratuita de tensiómetros este viernes 22 de mayo.

El objetivo de la actividad es garantizar que los dispositivos utilizados en el hogar brinden mediciones correctas, fundamentales para el seguimiento de la salud cardiovascular.

Detalles de la jornada:

Fecha: Viernes 22 de mayo.

Horario: De 09:00 a 12:00 horas.

Lugar: al lado de la capilla, hall central del HPMI (Sarmiento 1301).

Modalidad: Por orden de llegada y gratuita.

Los especialistas del equipo de bioingeniería trabajarán exclusivamente con: Tensiómetros del tipo aneroides (con reloj y perita) - Tensiómetros digitales con manguito.

La importancia de la verificación

Con el uso constante, estos dispositivos pueden sufrir desajustes y arrojar mediciones alteradas, lo que podría derivar en fallas en el control de la presión arterial. Los profesionales recomiendan realizar un control de los equipos cada uno o dos años para mantener su fiabilidad.

Esta iniciativa cuenta con el respaldo institucional de la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Salud Pública, la Sociedad Argentina de Bioingeniería y la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial.