Causa Cuadernos: el encargado del edificio donde vivió cfk se desdijo y negó haber visto bolsos

Julio Silva, encargado del edificio de Recoleta en el que vivió la expresidenta Cristina Kirchner, se desdijo en su declaración en el juicio por la Causa Cuadernos de las coimas.

Silva dijo que firmó sin leer la declaración de 2018 en la que afirmó que el exsecretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, llevaba bolsos y valijas al departamento de Recoleta.

El encargado admitió: “Cometí un delito y lo acepto. Firmé, pero no estaba de acuerdo. Ni lo leí. Eso de que venían con bolsos y valijas, eso yo no lo dije“.

El testigo declaró durante más de dos horas ante el Tribunal Oral Federal 7, que lleva adelante el juicio oral por el caso Cuadernos. Allí negó haber asegurado que había visto ingresos frecuentes de bolsos y valijas al departamento ubicado en la esquina de Juncal y Uruguay.

Durante la audiencia, los jueces le leyeron un tramo de la declaración que había dado el 14 de agosto de 2018 ante el entonces juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. En ese testimonio, Silva había afirmado que entre 2007 y 2010 observó “movimientos de bolsos y valijas con una frecuencia semanal o a veces de 15 días” y que Daniel Muñoz ingresaba acompañado por otras personas.

Tras escuchar esa parte del acta, Silva insistió en que esas afirmaciones no habían salido de él. “Ahí es donde cometí un delito y lo acepto que firmé pero no estaba de acuerdo ni lo leí”, sostuvo.

El encargado también relató cómo fue, según su versión, aquella declaración en Comodoro Py. Contó que durante el interrogatorio le recordaban que “tenía dos hijas” y aseguró que atravesó una situación de mucha presión.

“Uno entraba y el otro salía, así fue el interrogatorio mío. Lo pasé muy mal”, dijo. Y agregó que, después de declarar, sufrió insultos en el barrio y en el edificio donde trabaja desde hace décadas. “'Hijo de mil puta’ me decían, vos debés ser otro chorro como ella”, recordó.

Silva tiene 68 años y trabaja como encargado del edificio desde 1989. Durante su exposición ante el tribunal sostuvo que conoció a Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Máximo y Florencia Kirchner. Según dijo, la familia dejó de vivir allí poco después de la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia y la exmandataria regresó al departamento cuando dejó la Vicepresidencia.

También aclaró que nunca tuvo llave del departamento del quinto piso y remarcó: “No era encargado de Cristina Kirchner o Néstor Kirchner, soy encargado del edificio”.

Sobre Daniel Muñoz, señaló que “siempre andaba con un portafolio y a veces andaba con un bolsito de mano”. Además, explicó que el exsecretario privado de Néstor Kirchner tenía llave del departamento y acceso por ambas entradas del edificio.

“En el caso del señor Muñoz a veces lo veía y a veces no”, declaró ante los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori.

En otro tramo de su declaración, Silva habló sobre un allanamiento realizado en el departamento de los Kirchner. Según relató, estuvo presente durante más de once horas y escuchó una conversación telefónica entre un comisario y el juez a cargo del procedimiento.

“Llamó el juez al comisario inspector a cargo. A los gritos, que se sentían, le dijo que no había nada en el edificio y el juez le dijo: ‘Se van a quedar hasta mañana, hasta que encuentren algo’”, afirmó.

Luego agregó: “Lo escuchaba claro. Llamó al juez y le dijo: ‘Señor, acá no hay nada, damos por terminado el operativo si usted está de acuerdo’. Y le contestó: ‘Si no encuentran algo, hasta mañana se van a quedar ahí’”.

El encargado también contó que, durante años, recibió gran cantidad de cartas dirigidas a los Kirchner de personas que pedían trabajo. Según relató, esas cartas eran entregadas a Muñoz cada dos o tres semanas.

Incluso afirmó que el exsecretario privado le consiguió empleo a sus dos hijas en distintos ministerios. Una de ellas trabajó allí hasta el cambio de gobierno de 2015.

La declaración de Silva ya había aparecido en otro juicio oral vinculado a Cristina Kirchner. En noviembre de 2021 fue convocado como testigo en la causa Vialidad. En aquella oportunidad habló sobre Muñoz y sobre la correspondencia que recibía el edificio, aunque no mencionó movimientos de bolsos ni valijas.

En el juicio por la causa Cuadernos, la acusación fiscal sostiene que al departamento de Recoleta llegaban bolsos con dinero proveniente de sobornos vinculados a la obra pública y que eran recibidos por Muñoz.

La expresidenta está acusada en el expediente como supuesta jefa de una asociación ilícita que, según la acusación, habría funcionado entre 2003 y 2015 dentro del Poder Ejecutivo. En el proceso también son juzgados exfuncionarios, empresarios y exchoferes vinculados a la investigación.

Con información de TN