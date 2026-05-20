Con 46 bloqueos, crecen las críticas a medidas “copiadas” del modelo Milei en Bolivia

La crisis social en Bolivia recrudece con 46 puntos de bloqueo en seis de los nueve departamentos del país, en medio de protestas contra el gobierno de Rodrigo Paz y una creciente tensión política por reformas económicas y territoriales.

N&N por Aries dialogó con el consultor político boliviano Fernando Torres, quien describió un conflicto “multinivel” y advirtió que el malestar social se fue acumulando durante los primeros meses de gestión.

Uno de los puntos centrales es la falta de combustible. Torres explicó que había fuertes expectativas de solución, pero que la llegada de gasolina y diésel desde países vecinos terminó generando más rechazo porque muchos usuarios denunciaron daños en autos y maquinarias.

A eso se sumó el rechazo a reformas vinculadas a la tierra. Según el analista, sectores indígenas, campesinos y organizaciones sociales cuestionaron una ley que podía habilitar la individualización de tierras comunitarias y abrir la puerta a operaciones del agronegocio.

“Gasolina basura”, tierras y bloqueos

Torres sostuvo que el Gobierno boliviano no logró desactivar las demandas sectoriales y que el conflicto escaló con medidas de fuerza cada vez más extendidas. Según detalló, los bloqueos dejaron ciudades cercadas y dificultades para el abastecimiento de alimentos.

El consultor también explicó que el Gobierno debió retroceder en algunas iniciativas, entre ellas un decreto de incentivos a la inversión y una ley sobre redistribución de tierras, tras la presión de movilizaciones sociales.

El costado argentino de la crisis

Otro eje de la entrevista fue el vínculo político entre el gobierno de Rodrigo Paz y sectores cercanos a Javier Milei. Torres afirmó que en Bolivia “se ha tratado de emular las primeras acciones del gobierno de Milei”.

También mencionó al asesor comunicacional Fernando Cerimedo, a quien ubicó como una figura cercana al oficialismo argentino y con influencia en el gobierno boliviano, aunque sin un cargo formal.

Los Hércules argentinos y la denuncia por gases lacrimógenos

Torres se refirió además a la polémica por el ingreso de aviones Hércules argentinos a Bolivia en medio de las protestas. Señaló que oficialmente ambos gobiernos hablaron de asistencia humanitaria y traslado de alimentos.

Sin embargo, indicó que desde sectores legislativos bolivianos denunciaron que en esos vuelos podrían haber ingresado gases lacrimógenos destinados a la represión de la protesta social.

Persecución a dirigentes y riesgo de escalada

El analista advirtió que la decisión del Gobierno boliviano de avanzar con órdenes de aprehensión contra dirigentes sociales y sindicales puede agravar la situación.

“El Gobierno está tratando de aprehender mediante la Fiscalía y la Policía a quienes son interlocutores válidos y con quienes debería negociar”, señaló Torres.

Para el consultor, esa estrategia puede provocar el efecto contrario al buscado y sumar “más leña al fuego” en un conflicto que todavía no encuentra salida.