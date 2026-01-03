El Rally Dakar 2026 puso primera este sábado con el prólogo en Yanbu, dando inicio a dos semanas de competencia extrema en Arabia Saudita.
Forlán, Ortega y Sorín: las figuras que estarán en el clásico rioplatense
Las leyendas de Argentina y Uruguay volverán a enfrentarse en un marco espectacular: la Playa Mansa de Punta del Este.Deportes03/01/2026
La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) anunció que entre el 8 y el 9 de enero se llevará a cabo en Punta del Este un evento abierto al público que incluirá un partido de leyendas entre Uruguay y Argentina, impulsado en conjunto con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El encuentro principal se disputará el viernes 9 de enero desde las 19 horas en la Playa Deportiva de la Parada 9 de la Playa Mansa, y tendrá acceso libre para el público, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
La propuesta apunta a generar un espacio de cercanía entre los exfutbolistas y los hinchas, con la idea de repetir este tipo de eventos en el futuro y fortalecer el vínculo histórico entre ambas selecciones.
Por el lado de Uruguay dirán presente referentes de distintas generaciones como Diego Forlán, Diego Godín, Diego Lugano, Cristian “Cebolla” Rodríguez, Walter Gargano, Jorge Fucile, Diego Pérez, Juan Castillo y Mauricio Victorino.
En tanto, el combinado argentino contará con figuras como Sergio Goycochea, Juan Pablo Sorín, Maximiliano Rodríguez, Ezequiel Lavezzi y Ariel Ortega.
La agenda comenzará el jueves 8 con una conferencia de prensa en Enjoy Punta del Este, desde las 19.30, con la presencia de las leyendas y autoridades de la AUF y del ámbito municipal.
Además del partido, el viernes habrá actividades de meet & greet para los fanáticos, mientras que el encuentro será transmitido por AUFTV y DIRECTV, en una jornada pensada para celebrar la historia, la rivalidad y la pasión compartida entre Uruguay y Argentina.
Con información de Noticias Argentinas
El tenista argentino Sebastián Báez dio la sorpresa en la United Cup al derrotar al número 6 del mundo, Taylor Fritz, por 4-6, 7-5 y 6-4.
Pasión millonaria. Entre banderas y bengalas, el plantel de River Plate desembarcó esta madrugada en San Martín de los Andes para continuar su pretemporada.
Salta presentó oficialmente su calendario deportivo para enero con el regreso de los grandes clásicos al Estadio Martearena.
El artillero argentino estuvo en la órbita de varios clubes en las últimas horas, entre ellos Flamengo quién acercó una propuesta. Sin embargo, el cuadro inglés elevó una oferta superadora para hacerse con los servicios del mendocino.
El Chelsea se quedó sin entrenador tras la desvinculación del italiano. El mediocampista argentino utilizó sus cuentas para dejar un mensaje en recuerdo del excoordinador de Parma y Leicester City.
Con el inicio del 2026, los ahorristas buscan las mejores opciones para proteger sus pesos. Las tasas de plazo fijo muestran una marcada dispersión en el sistema financiero.
Tras la confirmación de un caso en la localidad, el Ministerio de Salud Pública realizó un operativo territorial junto a la Municipalidad y el hospital Dr. Luis Adolfo Güemes para identificar la presencia de la enfermedad en animales y reforzar las medidas de prevención.
En zona sur cayeron 17 mm en tan solo 1 hora, junto al centro son los sectores más afectados. Hubo anegamientos en calles céntricas y hasta el momento más de 20 llamados por caída de ramas. Por ahora no se registraron evacuados.
La madrugada de este sábado cambió el destino de la región: Estados Unidos lanzó una operación militar a gran escala en Venezuela con bombardeos en puntos neurálgicos de Caracas.
La cadena CBS reveló que la captura de Nicolás Maduro fue ejecutada por los Delta Force, la unidad de operaciones especiales más selecta de los Estados Unidos.