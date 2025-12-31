La familia del legendario actor Tommy Lee Jones atraviesa un duro momento tras el hallazgo sin vida de su hija, Victoria Kafka Jones, de 34 años.
MTV apaga sus canales musicales y cierra una etapa histórica
Paramount Global dejará de emitir MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live, marcando el fin de un modelo que definió la relación entre música y televisión.Cultura & Espectáculos31/12/2025
A partir del 31 de diciembre de 2025, Paramount Global apagará definitivamente las señales dedicadas exclusivamente a la música: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live. Con ellos, se apaga una etapa que marcó la vida de más de dos generaciones.
Para quienes hoy rondan entre los 40 y los 60 años, MTV fue mucho más que un canal de televisión: fue el lugar donde se aprendió a bailar frente a la pantalla, a descubrir artistas y a entender que la música también se miraba. Allí estuvieron Michael Jackson y Madonna cuando el videoclip era un acontecimiento cultural, y más tarde los Backstreet Boys y las Spice Girls, cuando la coreografía volvió a convertirse en lenguaje universal.
Ese MTV, el que nació hace 44 años con la música como razón de ser y con el videoclip como bandera, empieza a decir adiós. No desaparece la marca ni se apaga la pantalla, pero sí se cierra una forma de entender la música, la televisión y la cultura juvenil. El canal que cambió para siempre la relación entre imagen y sonido deja de ser musical y entra en una nueva etapa, ajena a su espíritu fundacional.
El canal principal de MTV continuará al aire, pero enfocado en reality shows y formatos de entretenimiento. Los MTV Video Music Awards, uno de los eventos más emblemáticos de la industria, también seguirán realizándose. El cambio marca no solo un giro corporativo, sino el cierre de un modelo cultural que acompañó a millones de personas en todo el mundo.
La decisión forma parte de una reestructuración impulsada por la fusión entre Paramount Global y Skydance Media y por la transformación profunda del consumo audiovisual. La música dejó de necesitar una pantalla fija y un horario determinado: hoy circula de manera fragmentada, inmediata y personalizada a través de plataformas digitales y servicios de streaming.
Lo que alguna vez fue el epicentro del descubrimiento musical colectivo fue absorbido por YouTube, TikTok, Spotify y otros espacios donde el público elige en tiempo real qué escuchar y qué mirar. En ese nuevo ecosistema, la televisión musical perdió centralidad. MTV quedó asociada, cada vez más, a la nostalgia de una experiencia compartida.
Con información de Forbes
En un año marcado por la caída del 6% en la asistencia a los cines, el cine argentino encontró su salvavidas en "Homo Argentum".
La cantante Beyoncé alcanzó oficialmente el estatus de multimillonaria, ingresando a la prestigiosa lista de Forbes junto a figuras como Taylor Swift y Jay-Z.
Las actividades, impulsadas por Cultura Activa, están destinadas a niños, adolescentes y adultos, se dictarán en distintos CIC y centros vecinales y ya se encuentran abiertas las inscripciones.
En el cierre del año, el periodista y productor Víctor Languasco repasó los hechos, tendencias y debates que marcaron el 2025, en un contexto atravesado por cambios políticos, sociales y culturales.
La protagonista de "...Y Dios creó a la mujer" abandonó la actuación en la cima de su carrera para fundar la Fondation Brigitte Bardot, convirtiéndose en una ferviente activista por los derechos de los animales.
Tras la confirmación de un caso en la localidad, el Ministerio de Salud Pública realizó un operativo territorial junto a la Municipalidad y el hospital Dr. Luis Adolfo Güemes para identificar la presencia de la enfermedad en animales y reforzar las medidas de prevención.
La madrugada de este sábado cambió el destino de la región: Estados Unidos lanzó una operación militar a gran escala en Venezuela con bombardeos en puntos neurálgicos de Caracas.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, acusó a Estados Unidos de lanzar ataques militares en distintos puntos del país durante la madrugada del 3 de enero. Anunció el despliegue total de la Fuerza Armada y el respaldo al decreto firmado por Nicolás Maduro.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este mediodía en Nueva York tras el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.
La cadena CBS reveló que la captura de Nicolás Maduro fue ejecutada por los Delta Force, la unidad de operaciones especiales más selecta de los Estados Unidos.