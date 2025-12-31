MTV apaga sus canales musicales y cierra una etapa histórica

A partir del 31 de diciembre de 2025, Paramount Global apagará definitivamente las señales dedicadas exclusivamente a la música: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live. Con ellos, se apaga una etapa que marcó la vida de más de dos generaciones.

Para quienes hoy rondan entre los 40 y los 60 años, MTV fue mucho más que un canal de televisión: fue el lugar donde se aprendió a bailar frente a la pantalla, a descubrir artistas y a entender que la música también se miraba. Allí estuvieron Michael Jackson y Madonna cuando el videoclip era un acontecimiento cultural, y más tarde los Backstreet Boys y las Spice Girls, cuando la coreografía volvió a convertirse en lenguaje universal.

Ese MTV, el que nació hace 44 años con la música como razón de ser y con el videoclip como bandera, empieza a decir adiós. No desaparece la marca ni se apaga la pantalla, pero sí se cierra una forma de entender la música, la televisión y la cultura juvenil. El canal que cambió para siempre la relación entre imagen y sonido deja de ser musical y entra en una nueva etapa, ajena a su espíritu fundacional.

El canal principal de MTV continuará al aire, pero enfocado en reality shows y formatos de entretenimiento. Los MTV Video Music Awards, uno de los eventos más emblemáticos de la industria, también seguirán realizándose. El cambio marca no solo un giro corporativo, sino el cierre de un modelo cultural que acompañó a millones de personas en todo el mundo.

La decisión forma parte de una reestructuración impulsada por la fusión entre Paramount Global y Skydance Media y por la transformación profunda del consumo audiovisual. La música dejó de necesitar una pantalla fija y un horario determinado: hoy circula de manera fragmentada, inmediata y personalizada a través de plataformas digitales y servicios de streaming.

Lo que alguna vez fue el epicentro del descubrimiento musical colectivo fue absorbido por YouTube, TikTok, Spotify y otros espacios donde el público elige en tiempo real qué escuchar y qué mirar. En ese nuevo ecosistema, la televisión musical perdió centralidad. MTV quedó asociada, cada vez más, a la nostalgia de una experiencia compartida.

Con información de Forbes