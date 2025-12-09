Marcelo Ozán dejó su cargo tras apenas 19 días, mientras la PIA investiga la enajenación del inmueble en Puerto Madero y presuntas irregularidades en licitaciones millonarias.
Milei y Villarruel están de viaje: Quién asumió la Presidencia
En un hecho poco habitual, el Poder Ejecutivo Nacional quedó a cargo del senador Bartolomé Abdala, Presidente Provisional del Senado, debido a la ausencia simultánea del Presidente y la Vicepresidenta.Política09/12/2025
El destino del Poder Ejecutivo Nacional quedó en manos del legislador Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza), en un escenario poco habitual en la política argentina.
El senador por San Luis asumió la Presidencia de la Nación de forma provisional, cubriendo el vacío de mando dejado por la fórmula presidencial.
La acefalía temporal se generó debido a que el presidente Javier Milei viajó este fin de semana a Noruega para asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana Corina Machado.
De manera simultánea, la vicepresidenta Victoria Villarruel se encuentra fuera del país en una visita oficial a España. Este hecho se da en el marco de la conocida interna que divide a los principales referentes de La Libertad Avanza.
Activación de la línea constitucional
La ausencia concurrente de los dos mandatarios activó de inmediato el mecanismo de sucesión previsto en la Constitución. Al ser el Presidente Provisional del Senado, Abdala es el tercero en la línea de sucesión y quedó automáticamente a cargo del Poder Ejecutivo desde este lunes, según detalló C5N.
El senador Abdala permanecerá en funciones ejecutivas hasta al menos el jueves, día en que se espera el regreso del presidente Javier Milei a la Argentina.
Con información de Noticias Argentinas
