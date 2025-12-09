El servicio Copernicus advirtió que este año se ubicará entre los tres más cálidos registrados, con océanos recalentados y una fuerte reducción del hielo marino en el Ártico y la Antártida.
Trump acusa a México de violar el Tratado de Aguas y amenaza con aranceles
El presidente estadounidense señaló que el país vecino adeuda más de 800 mil acres-pie de agua y advirtió que podría imponer un arancel del 5% si no libera el recurso “de inmediato”.El Mundo09/12/2025
Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se quejó de que México ha incumplido con el tratado internacional de aguas y aún debe grandes cantidades a productores de la región fronteriza de Texas.
“México continúa violando nuestro amplio Tratado de Aguas, y esta violación está perjudicando gravemente a nuestras HERMOSAS COSECHAS Y A NUESTRO GANADO DE TEXAS”, denunció el presidente de EEUU a través de sus redes sociales.
Durante una reunión con productores agrícoloas de su país, el mandatrio no descartó aplicar un aumento del 5% en los aranceles a los productos mexicanos.
“He autorizado la documentación para imponer un arancel del 5% a México si esta agua no se libera INMEDIATAMENTE. Cuanto más tarde México en liberar el agua, más se ven perjudicados nuestros agricultores. México tiene la obligación de ARREGLAR ESTO AHORA”, apuntó Trump en su mensaje.
El mandatario sostuvo que México aún le debe a Estados Unidos más de 800 mil acres-pie de agua, cifra que se ha acumulado en los últimos cinco años.
“Estados Unidos necesita que México libere 200,000 acres-pie de agua antes del 31 de diciembre, y el resto debe entregarse poco después. Hasta ahora, México no está respondiendo, y esto es muy injusto para nuestros agricultores estadounidenses, que merecen esta agua tan necesaria”, argumentó en su cuenta oficial.
Trump promete rescate a agricultores de EEUU
Además, el presidente norteamericano presentó el lunes un paquete de ayuda de 12 mil millones de dólares para los agricultores estadounidenses, al que consideró un sector afectado por las consecuencias financieras de las políticas comerciales.
La medida, presentada por Donald Trump en la Casa Blanca, busca ofrecer certidumbre a los productores mientras comercializan la cosecha actual y planifican las del año siguiente, además de contribuir a la reducción de los precios de los alimentos para las familias estadounidenses.
En la fase final de la presentación, la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, detalló que 11 mil millones del paquete se destinarán a agricultores de cultivos en hileras, con desembolsos previstos antes del 28 de febrero.
El gobierno reservará 1.000 millones adicionales para productores de frutas, verduras y otros cultivos, a la espera de definir los criterios de distribución, según explicó Rollins.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, calificó los pagos como “un puente de liquidez durante un período de ajuste”, destinados a sostener a los agricultores hasta que se materialicen los beneficios de los acuerdos comerciales y otras políticas impulsadas por Trump.
El anuncio se realizó durante una mesa redonda en la Casa Blanca, en la que participaron productores de maíz, algodón, sorgo, soja, arroz, ganado, trigo y papa, así como miembros del Congreso y funcionarios del Ejecutivo, según un funcionario de la administración.
El mandatario también prometió eliminar regulaciones ambientales que, según él, encarecen la maquinaria agrícola, y expresó su expectativa de que fabricantes como John Deere reduzcan los precios de los equipos.
“Los equipos agrícolas se han encarecido demasiado, y en gran parte se debe a que les imponen estos excesos ambientales, que no hacen nada más que complicar las cosas”, señaló el presidente.
El paquete de ayuda, financiado con ingresos provenientes de aranceles, responde a la presión ejercida por grupos agrícolas y legisladores republicanos de estados productores, quienes solicitaron apoyo para cubrir gastos como semillas y fertilizantes.
Con información de Infobae
El principal asesor de Lula, Celso Amorim, advirtió que una intervención de Estados Unidos en Venezuela podría desatar un conflicto a gran escala.
El presidente venezolano anunció una estructura con más de 5.300 salas de autogobierno y siete líneas de acción para profundizar la gestión directa en los territorios.
La ciudad vota en segunda vuelta para reemplazar a Francis Suárez. Vivienda, seguridad y costo de vida marcan una elección atravesada por apoyos nacionales y agendas opuestas.
El ex funcionario y colaborador cercano del régimen de Díaz-Canel, fue hallado culpable de once delitos, entre ellos cohecho y filtración de documentos oficiales.
La compañía enfrenta protestas y demandas tras recortar la elegibilidad del sistema DAS. Usuarios denuncian que condiciones físicas y médicas quedaron fuera.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
El entrenador de Racing, Gustavo Costas, celebró el pase a la final del Torneo Clausura 2025 y, con su clásico tono cómico, admitió que la polémica sustitución de Exequiel Zeballos en Boca.
El entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, justificó la polémica sustitución de Exequiel Zeballos a los 70 minutos en la semifinal contra Racing, un cambio que provocó el evidente enojo de Leandro Paredes.
El 8 de diciembre es feriado nacional en Argentina por el Día de la Inmaculada Concepción de María, una de las mayores festividades católicas.
El pago corresponde al 20% retenido durante el año y se libera tras cargar la Libreta que certifica salud, vacunas y escolaridad.