El Gobierno de Chile activó una alerta epidemiológica por el aumento de contagios de sarampión en Argentina —donde la cobertura vacunal cayó por debajo del 50 %— y advirtió sobre riesgos de importación del virus.
Proponen usar las Islas Malvinas como campo de asilo para inmigrantes ilegales
El plan consiste en levantar un "campamento" junto a la base de la Royal Air Force, bajo el modelo de Camp Bastion (Afganistán), para disuadir los ingresos irregulares.El Mundo02/12/2025
Una insólita y nueva polémica gira en torno a las Islas Malvinas y el Reino Unido. El exasesor de Boris Johnson y Rishi Sunak, Andrew Gilligan, sugirió que las islas -territorio legítimamente reclamado por Argentina– se conviertan en un gran centro de procesamiento y alojamiento de inmigrantes ilegales que llegan a través del Canal de la Mancha.
La propuesta la hizo en una columna reciente, explicando que la única forma “efectiva” de disuadir los cruces en pequeñas embarcaciones es enviarlos a un “campamento” instalado junto a la base de la Royal Air Force en el archipiélago, donde permanecerían sin posibilidad de acceder a lo que considera “territorio británico continental”.
Se conoció un nuevo proyecto, diseñado por la ministra del Interior, Shabana Mahmood. La derecha británica celebra el plan como un giro más duro, Gilligan lo considera insuficiente porque llegar de forma irregular y pedir asilo seguirá siendo “el camino más fácil” hacia la residencia y la ciudadanía para quienes no pueden obtener un visado regular.
Gilligan describe que el lugar ideal para llevar a cabo su propuesta está en el este de Malvinas, una zona de turba barrida por el viento donde ya opera ilegítimamente una gran base aérea británica con pista para aviones. Quiere así entonces construir “junto” al complejo militar, un campamento de estilo australiano para alojar a todos los migrantes llegados en pequeñas embarcaciones y otros ingresos “ilegales”.
El modelo que toma como referencia es Camp Bastion, una base que el Ejército británico levantó en Afganistán en plena guerra y que llegó a albergar hasta 28.000 personas sobre un terreno completamente árido. El “sueño” del exasesor del Gobierno contaría con instalaciones modulares, dormitorios colectivos y servicios básicos, construidos en poco tiempo y a relativa distancia de los núcleos civiles isleños. Con una superficie comparable a Irlanda del Norte y apenas 3.000 habitantes.
Con esto, cree, que los inmigrantes ilegales entenderían el mensaje de que Reino Unido les garantizaría seguridad física, respeto a los estándares legales británicos y un alojamiento “decente aunque austero” sin tener ninguna vía para llegar a vivir en Gran Bretaña, permaneciendo en las islas de forma indefinida, hasta que decidieran regresar a su país de origen o fallecieran allí.
Con información de La Opinión Austral
Una joven chaqueña de 25 años, identificada como Lurdes Leonor Rodríguez, que viajó a Florianópolis, Brasil, en septiembre para trabajar en un bar-restaurante, se encuentra desaparecida.
Fueron acusados de sustraer mercadería valuada en más de 2000 dólares del Dolphin Mall.
Las autoridades confirmaron que más de 120.000 personas se registraron para participar de la misa programada en la zona costera de la ciudad.
La aerolínea española mantendrá la ruta suspendida hasta el 31 de diciembre por falta de garantías de seguridad. Más de 6.000 pasajeros ya resultaron afectados desde el 22 de noviembre.
Tras un año sin convocatoria, el Ministerio de Relaciones Exteriores lanzó el proceso oficial de ingreso al cuerpo diplomático, con inscripción del 27 de abril al 29 de mayo de 2026.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
El 1 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Ama de Casa, una fecha establecida en 1958 por la Liga de Amas de Casa para valorar el trabajo no remunerado realizado en el hogar.
Asado, catering y facturas: advierten sobre posibles desmanejos en el Concejo de Tartagal
El Concejo Deliberante aprobó el presupuesto municipal sin debate y con incrementos mensuales en tasas, apuntó la periodista Mabel Carrizo. Denuncian falta de transparencia en el gasto.
Una estudiante de la UNSa integra la mesa nacional de la Juventud Universitaria PeronistaPolítica01/12/2025
Se trata de Rosalía Correa Díaz, oriunda de Pichanal. En ‘Hablemos de política’, la joven abordó el estado de las universidades a partir de la decisión del gobierno libertario de no aplicar la ley de financiamiento aprobada por el Congreso.
Gimnasia derrotó a Barracas Central y habrá clásico platense por las semifinales del Torneo ClausuraDeportes01/12/2025
En el estadio Claudio Tapia, el Lobo le ganó 2-0 al Guapo con un polémico gol de Panaro y otro de Franco Torres. Recibirá en El Bosque al Pincha, que viene de superar a Central Córdoba.