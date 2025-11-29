Estudiantes buscará el pase a semifinales ante Central Córdoba

Estudiantes de La Plata se encuentra en un contexto tan cargado como decisivo. Después de colarse en los playoffs desde el octavo lugar de la Zona A, el “Pincha” desafiará a Central Córdoba en el Estadio Único Madre de Ciudades, con arbitraje de Yael Falcón Pérez y Silvio Trucco a cargo del VAR.

El partido podrá verse por TNT Sports Premium desde las 21.30.

El conjunto santiagueño, dirigido por Omar de Felippe, viene con la confianza alta tras eliminar a San Lorenzo. En la fase regular había terminado cuarto con 24 puntos y ahora quiere aprovechar su localía para avanzar.

Estudiantes, en cambio, arrastraba una racha floja, pero sorprendió el fin de semana pasado dejando en el camino a Rosario Central. El triunfo no solo lo sostuvo en el torneo, sino que reavivó la tensión por el discutido título que la AFA le otorgó al “Canalla” por su desempeño en la tabla anual.

La situación institucional sumó temperatura con el fallo del Tribunal de Disciplina: seis meses de suspensión para Juan Sebastián Verón, dos fechas para los futbolistas que realizaron el pasillo de espaldas y una multa equivalente a 4.000 entradas.

Mientras el club prepara sus defensas y evalúa los pasos a seguir, el plantel deberá enfocarse en la pelota, intentando que el ruido dirigencial no opaque un duelo que puede marcar su continuidad en el Clausura.

Probables formaciones

Central Córdoba (SdE): Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Vera, José Florentín, David Zalazar, Matías Perelló; Leonardo Heredia y Lucas Varaldo. DT: Omar de Felippe.

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi; Edwuin Cetré, Cristian Medina, Tiago Palacios; Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Con información de Doble Amarilla