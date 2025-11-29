Ascenso a Primera: Deportivo Madryn y Estudiantes (RC) definen el segundo cupo

El bicampeón mundial perdió ante Fiji y sufrió una goleada de Francia en el Seven de Dubai. Ahora, Argentina necesita un milagro: golear a Sudáfrica a la una y media de la tarde para tener chances de avanzar de ronda.
Deportivo Madryn recibirá este domingo a Estudiantes de Río Cuarto, en un partido correspondiente a la vuelta de la final del Reducido de la Primera Nacional que definirá el segundo ascenso a la Primera División del fútbol argentino.
El encuentro, que contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas, se llevará a cabo a partir de las 17 en el Estadio Abel Sastre, que tiene capacidad para 25 mil espectadores, y se podrá ver a través de TyC Sports. El árbitro designado fue Facundo Tello, mientras que en el VAR estará Nicolás Lamolina.
Deportivo Madryn, que estuvo rodeado de situaciones polémicas en su camino hacia la gran final, sufrió una dura derrota 2-0 en la ida, por los goles de Tomás González y Juan Antonini, por lo que en su estadio necesitará ganar por al menos dos goles para forzar los penales, mientras que en caso de imponerse por tres o más se asegurará el ascenso.
En su camino hasta la final, Deportivo Madryn terminó primero en la Zona A con 60 puntos, aunque en la final que definió el primer ascenso cayó por penales frente a Gimnasia de Mendoza.
Ya en el Reducido, el equipo chubutense le ganó con un global de 4-0 a Gimnasia de Jujuy. Vale aclarar que en la ida perdía 1-0, pero se suspendió el partido por supuestas amenazas al árbitro y la AFA le dio el partido por ganado 3-0. A su vez, en las semifinales igualaron 1-1 en el global frente a Deportivo Morón y avanzaron gracias a la ventaja deportiva.
Estudiantes de Río Cuarto, por su parte, terminó segundo en la Zona B con 60 puntos y en el Reducido tuvo actuaciones muy sólidas para vencer a Patronato (2-1) y a Gimnasia y Tiro de Salta (2-0), en los octavos y cuartos de final respectivamente, mientras que en las semis sufrió ante Estudiantes de Buenos Aires, equipo con el que igualó 1-1 en el global, pero se vio beneficiado por la ventaja deportiva.
Estudiantes de Río Cuarto irá por su segunda experiencia en la Primera División, categoría en la que jugó entre 1983 y 1985. Deportivo Madryn, por su parte, intentará llegar por primera vez en su historia.
Oscar Piastri ganó la Carrera Sprint del GP de Qatar, sumando 8 puntos, seguido por George Russell y Lando Norris. Por su parte, Franco Colapinto finalizó último tras no poder remontar posiciones.
El argentino largará desde el Pit Lane en la Carrera Sprint del GP de Qatar a las once de la mañana, tras los problemas en su Alpine. Tendrá que remontar antes de la Qualy de las tres de la tarde.
Estudiantes de La Plata se enfrenta a Central Córdoba de Santiago del Estero este sábado a las 21:30 hs por el pase a las semifinales del Clausura
River Plate confirmó la salida de cinco figuras, poniendo fin al ciclo ganador de Gallardo. Se van Enzo Pérez, Pity Martínez, Nacho Fernández y Casco, cuatro "Héroes de Madrid".
Fuerte respaldo de CONMEBOL y FIFA a Claudio Tapia en medio de los ataques del Gobierno contra la AFADeportes28/11/2025
En el Congreso de la Confederación Sudamericana, el presidente de la AFA recibió el “respaldo” de sus pares de la región y la ratificación por unanimidad en sus cargos como vicepresidente de Conmebol, uno de los 37 integrantes del Consejo de la FIFA y Presidente de la Comisión de las reglas de juego de esta última.
La iniciativa busca brindar a los jóvenes de 16 a 32 años de edad de toda la provincia descuentos en comercios, apoyo a emprendedores locales y acceso a oportunidades educativas, culturales y laborales. La inscripción para obtener la tarjeta digital estará abierta hasta el 6 de diciembre.
El periodista Gustavo “Gato” Sylvestre fue el máximo ganador de los Martín Fierro de Cable 2025, al llevarse la estatuilla de Oro por su labor en Minuto Uno de C5N.
Camacho será jefe de Gabinete y Jarsún asumirá en Gobierno
Según revelaron fuentes oficiales a Aries, el Gobierno provincial ya definió los principales cambios que se anunciarán el 10 de diciembre.
El presidente de Estudiantes cuestionó el castigo por el pasillo de espaldas a Rosario Central, denunció presiones de la dirigencia del fútbol argentino y advirtió que el club podría sufrir consecuencias deportivas.
Lanús: detuvieron a la adolescente acusada de asesinar a su novio tras más de dos días prófugaProvincias28/11/2025
La joven de 16 años fue capturada en La Matanza durante una serie de allanamientos. Está acusada de apuñalar a Santiago Nahuel López Monte y fugarse mientras la Policía trabajaba en la escena del crimen.