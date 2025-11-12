Petro suspendió la cooperación de seguridad con EE.UU. por los ataques en el Caribe

El aeropuerto de Hanamaki en la prefectura de Iwate, Japón, se vio obligado a suspender temporalmente todas sus operaciones y cerrar la pista por hora y media luego de que un trabajador avistara un oso en la plataforma.
El presidente colombiano ordenó cortar toda comunicación con fuerzas estadounidenses hasta que cesen los bombardeos a embarcaciones que, según Washington, transportan drogas.El Mundo12/11/2025
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció en la noche del martes que ordenó la suspensión de cooperación con agencias de seguridad estadounidenses hasta que cesen sus ataques con misiles a pequeñas embarcaciones en el mar Caribe.
"Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses. Tal medida se mantendrá mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe. La lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño", advirtió a través de X.
De esta manera, el mandatario colombiano calificó como asesinatos los ataques desproporcionados con misiles de las fuerzas estadounidenses contra embarcaciones en el mar Caribe y en el océano Pacífico, que desde el pasado septiembre ya dejaron más de 70 muertos, y que según el Gobierno de Estados Unidos transportan drogas hacia su país.
Desde el inicio de los bombardeos, Petro exige al Gobierno estadounidense un listado detallado de las personas fallecidas durante sus operaciones, con el fin de verificar cuántos son ciudadanos colombianos.
El pasado 18 de octubre acusó al Gobierno de Estados Unidos de asesinar a un pescador colombiano en el marco de su nueva política antidrogas y de violar la soberanía de Colombia en aguas territoriales.
Desde entonces, el presidente Petro insiste en que tanto los bombardeos sistemáticos en el Caribe, como la reciente descertificación de Colombia por parte de Washington en la lucha antidrogas, así como la acusación que le hizo el Gobierno estadounidense de ser el líder del narcotráfico en Colombia, tienen el objetivo de desestabilizar su Gobierno de la mano con líderes políticos colombianos vinculados con el narcotráfico, y avanzar sobre territorio venezolano con el fin de apropiarse de sus reservas petroleras.
Según el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, el pasado domingo se adelantaron dos nuevos ataques en aguas del océano Pacífico contra presuntas lanchas cargadas con estupefacientes que dejaron como resultado seis personas muertas.
A los bombardeos se suma el reciente arribo al mar Caribe del portaaviones USS Gerald R. Ford, el buque más grande de la Armada de Estados Unidos que, según el Gobierno, reforzará con su grupo de ataque la lucha contra las bandas transnacionales narcotraficantes.
Con información de Noticias Argentinas
