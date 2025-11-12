La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, arremetió duramente contra el presidente Javier Milei, calificándolo de "monstruo" y denunciando que está "destruyendo" el país moral y económicamente.
Milei reactivó la mesa política y convocó a una reunión de gabinete en Casa Rosada
El Presidente encabezará un encuentro con sus ministros y principales referentes de La Libertad Avanza tras la salida de Guillermo Francos como coordinador.Política12/11/2025
El presidente Javier Milei llamó a una reunión de gabinete en Casa Rosada y reactivó la mesa política de La Libertad Avanza tras la salida de Guillermo Francos como coordinador de los ministerios.
El Presidente encabezará desde las 10.00 un encuentro con sus ministros en la Casa Rosada. Previamente el ministro del Interior, Diego Santilli, se sumará por primera vez a la cumbre que define la estrategia política libertaria.
Participarán además de ese encuentro la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el asesor presidencial, Santiago Caputo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, pone en marcha su estrategia de diálogo con las provincias para buscar el consenso necesario que permita la aprobación de las leyes clave del Gobierno en el Congreso.
Fueros legislativos: Senador presentó proyecto para reformar la Constitución
En diálogo con Aries, el senador Esteban D’Andrea, autor de la iniciativa, aseguró que busca “terminar con los privilegios y fortalecer la Justicia”.
La defensa de Julio De Vido pidió a la Corte revocar su condena y denunció “arbitrariedad”Política12/11/2025
El exministro de Planificación busca evitar volver a prisión por la tragedia de Once. Su abogado acusó al máximo tribunal de actuar con “velocidad sospechosa” y anunció una presentación ante la ONU.
El juicio por la causa Cuadernos será revisado por Casación para acelerar el procesoPolítica12/11/2025
Los jueces buscan mejorar la organización ante la magnitud del expediente, considerado el más grande del fuero federal.
Los principales dirigentes analizarán el presente del partido tras la fractura en Diputados y el debate que abrió Mauricio Macri al hablar de un candidato propio para 2027.
Boca Juniors recibirá una sanción económica de la Liga Profesional por el ingreso de un gran número de personas "particulares" al campo de juego de La Bombonera durante el Superclásico.
Amazon lanzó su aplicación Amazon Bazaar en Argentina, intensificando la competencia para Mercado Libre, Temu y Shein en el segmento de precios bajos.
Ante un inesperado contrapunto entre el primer mandatario Javier Milei y el exviceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, en un listado de los países que más efectivo utilizan figura la economía argentina en el puesto 24° de 123 naciones.
Tan Biónica anunció su gran show en Vélez: fecha, entradas y preciosCultura & Espectáculos11/11/2025
El grupo liderado por Chano tocará el 27 de marzo de 2026. Las entradas salen a la venta este miércoles 12 de noviembre desde $60.000 por Enigma Tickets.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que establece la adhesión de la Provincia a la norma nacional que busca prevenir la mala praxis médica y los daños evitables en la atención de los pacientes.