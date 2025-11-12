Milei reactivó la mesa política y convocó a una reunión de gabinete en Casa Rosada

El presidente Javier Milei llamó a una reunión de gabinete en Casa Rosada y reactivó la mesa política de La Libertad Avanza tras la salida de Guillermo Francos como coordinador de los ministerios.

El Presidente encabezará desde las 10.00 un encuentro con sus ministros en la Casa Rosada. Previamente el ministro del Interior, Diego Santilli, se sumará por primera vez a la cumbre que define la estrategia política libertaria.

Participarán además de ese encuentro la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el asesor presidencial, Santiago Caputo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Con información de TN