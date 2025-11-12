Avanza el ingreso de Argentina a la OCDE: el país presentó su memorando inicial

El fenómeno meteorológico, conocido localmente como “Uwan”, causó devastadores inundaciones en varias regiones. Socorristas continúan con las labores de rescate en el país
Argentina presentó el memorando inicial para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Se trata de un “paso decisivo” en su proceso de adhesión, informó este martes el organismo internacional.
Con motivo de la visita a Buenos Aires del secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, el ministro argentino de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, “le presentó el Memorándum inicial de Argentina, lo que supone un paso importante hacia la adhesión”, indicó la organización en un comunicado.
Cómo es la hoja de ruta para adherirse a la OCDE
Argentina expresó en 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri, su deseo de ingresar a la OCDE, que seis años después inició el proceso de discusiones con el país, así como con Brasil, Perú, Bulgaria, Croacia y Rumania.
En mayo de 2024, Argentina recibió la hoja de ruta que deberá aplicar para integrar la organización, que engloba a las mayores economías del mundo con regímenes democráticos.
En un principio, Argentina se había comprometido a presentar el memorando inicial antes de finales del 2024.
La presentación de este documento, una autoevaluación preliminar realizada por Argentina sobre la armonización de su legislación, políticas y prácticas con las normas de la OCDE, da ahora inicio a la “fase técnica”.
De conformidad con la Hoja de ruta para el proceso de adhesión de Argentina a la OCDE, adoptada por los 38 países miembros del organismo, ahora se iniciará un diálogo con 25 comités de expertos que abarcan una amplia gama de ámbitos de política pública.
En agosto de 2024, Cormann había explicado que este proceso de revisión técnica duraría varios años.
“El proceso de adhesión a la OCDE complementa el ambicioso programa de reformas económicas de Argentina, contribuyendo a reforzar las bases del crecimiento a medio y largo plazo”, declaró el secretario general, citado en el comunicado.
Esto “reforzará la confianza internacional en las orientaciones políticas de Argentina, apoyará un crecimiento más fuerte y sostenible, así como un aumento de los ingresos y del nivel de vida, al tiempo que reforzará la cooperación de la OCDE con una gran economía del G20”, indicó.
