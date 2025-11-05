El máximo tribunal confirmó el rechazo al sindicato de presos. Los jueces argumentaron que los internos están bajo subordinación al Estado y su remuneración no es equiparable a la de un trabajador libre.
Córdoba: 13 denuncias de abusos, cinco sexuales, en el seno de la Iglesia
La Arquidiócesis de Córdoba reveló su informe anual: se recibieron 13 denuncias por vulneración de derechos en parroquias y colegios. Cinco casos fueron por presuntos abusos sexuales.Judiciales05/11/2025
La Arquidiócesis de Córdoba dio a conocer el primer informe anual de la Comisión Pastoral para el Cuidado de las Víctimas y la Prevención de Abusos a Niños, Niñas, Adolescentes y Adultos Vulnerables, creada para prevenir y acompañar situaciones de vulneración de derechos en espacios vinculados a la Iglesia.
Según el reporte, en este primer período de funcionamiento, la Oficina de Recepción de Informes registró 13 denuncias por diferentes tipos de abusos ocurridos en parroquias, capillas, colegios, movimientos religiosos y casas de retiros de la provincia.
De ese total, cinco fueron por presuntos abusos sexuales. De acuerdo a la información que se desprende del documento, tres de estos posibles casos fueron reportes de resoluciones y procedimientos que se realizaron en las instituciones afectadas.
Le siguen seis denuncias por abuso de autoridad —dos en un colegio, tres en parroquias y capillas, y una en un movimiento—, además de dos casos de abuso de conciencia ocurridos en una parroquia y en una casa de retiro.
De acuerdo con el texto publicado, “cada caso fue derivado al Arzobispo o a los superiores competentes, conforme a las Normas de Actuación Pastoral y de Prevención (NAPyP)”. Sin embargo, no se brindaron mayores detalles al respecto.
“Las situaciones dolorosas de abusos de poder, conciencia, espiritual y sexual perpetrados a niños, niñas, adolescentes y adultos vulnerables llevados a cabo dentro del seno de la Iglesia nos interpelan y nos hacen reflexionar en la búsqueda adecuada de mecanismos y estructuras acordes para sanar estas heridas lacerantes”, indica la introducción del informe.
Y agrega: “Nuestro Arzobispo nos ha encomendado la tarea de llevar adelante la misión de cuidar y acompañar la vida de aquellos que se han sentido vulnerables frente a esta realidad. Como así también, la tarea de animar y concientizar en la creación de ambientes sanos y cuidados”.
El organismo, creado por el arzobispo Ángel Rossi, tiene como objetivo acompañar a aquellos que sufrieron “situaciones de vulnerabilidad” y promover ambientes seguros, así como prevenir abusos en los espacios eclesiásticos.
Según detallaron, hasta el momento las principales acciones incluyen instancias de formación en prevención de abusos, acompañamiento y escucha atenta, en colaboración con diversas universidades e instituciones eclesiales. También la recepción y derivación de casos de vulneración de derechos, y la capacitación de más de 400 agentes pastorales en torno al Protocolo Arquidiocesano y la cultura del cuidado.
El caso del sacerdote cordobés que irá a juicio por abusar a una mujer después de misa
A fines de septiembre se produjo un nuevo avance judicial en la causa contra Patricio Cruz Viale, un caso que genera conmoción en Córdoba desde noviembre pasado, cuando el cura párroco de la iglesia de Schoenstatt fue detenido acusado de haber violado a una mujer después de la misa.
Ahora, la Fiscalía de instrucción, encabezada por Juan Ávila Echenique, finalizó la etapa de investigación y solicitó que el proceso avance hacia el juicio.
De acuerdo con el relato de la mujer, el ataque habría tenido lugar en el despacho del acusado después de una celebración religiosa. La víctima, de 46 años y cuya identidad se mantiene en reserva, presentó la denuncia a principios de 2024.
La detención del cura párroco se dio meses después, más precisamente en noviembre del año pasado, cuando Viale se encontraba en la sede de la congregación ubicada sobre la avenida Rafael Núñez, en la zona noroeste de la capital cordobesa, en el límite de los barrios Cerro de las Rosas y Alto Verde.
En su momento, a través de un comunicado, desde el Ministerio Público Fiscal de Córdoba informaron que el detenido fue imputado por abuso sexual ultrajante calificado por ministerio de culto, un delito contemplado en el artículo 119 del Código Penal.
La norma establece penas de 8 a 20 años de prisión “cuando el abuso por su duración o circunstancias de su realización, hubiere configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima; y cuando hubiere acceso carnal” y “si el hecho fuere cometido por ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación o de la guarda”.
Actualmente, Viale permanece bajo prisión preventiva en la cárcel de Bouwer.
Con información de Infobae
Planta de Uranio en Formosa: Corte rechazó demanda de Comunidad Toba por falta de dañoJudiciales05/11/2025
La Corte Suprema de Justicia desestimó la acción de amparo presentada por la Comunidad Toba de Nam Qom que exigía la consulta previa por la instalación de la Planta de Dióxido de Uranio de Dioxitek.
Juicio por la Caja de abogados: 1.500 recibos anulados, un faltante millonario y apuntan contra la fiscal
El proceso contra Sergio Luis López avanza este miércoles con la declaración de empleados y contadores. Según las denuncias, las irregularidades superan los 48 millones de pesos.
La Cámara Federal porteña reprogramó la audiencia a pedido de una de las partes, que pidió que el tribunal revise el rechazo a sus planteos de nulidad.
Un hombre de 31 años fue acusado de abuso sexual agravado, coacción y robo, tras irrumpir en una vivienda, amenazar a la víctima con un arma y robarle dinero a través de Mercado Pago.
Para la Justicia, un despido por WhatsApp tiene el mismo valor que una carta documentoJudiciales04/11/2025
El tribunal de Corrientes fallo a favor de un empleador, quien decidió finalizar la relación laboral con su empleado con un mensaje asegurando no estar "cómodo trabajando así”.
Abren hoy las inscripciones virtuales para mujeres a Escuelas de Cadetes y SuboficialesSalta03/11/2025
La Policía de Salta habilitó hoy, 3 de noviembre, las inscripciones virtuales para mujeres. Las postulantes para las Escuelas de Cadetes y Suboficiales tienen tiempo hasta el 6 de noviembre.
El conductor tuvo un pico de presión mientras estaba al aire y debió ser asistido por personal policial. “Está alta, me voy a morir”, bromeó tras el susto que alarmó a sus oyentes y al equipo de producción.
El creador de contenido uruguayo realizará su último show el 22 de diciembre. La preventa exclusiva arranca este martes.
La banda argentina estrena un nuevo disco con diez canciones inéditas y colaboraciones con Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag.
La salida de Francos desató una tormenta en el sur: China, las represas y el futuro en Santa CruzPolítica04/11/2025
El alejamiento del exjefe de Gabinete expuso la disputa entre las alas del Gobierno y dejó en el aire proyectos estratégicos con China. Santa Cruz, entre la presión de Washington y la necesidad de reactivar las represas.