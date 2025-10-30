Los bancos no abrirán este jueves 6 de noviembre. El motivo es un feriado exclusivo del sector: se celebra el Día del Bancario, paralizando la atención presencial en todo el país.
El Banco Mundial enciende las alarmas de sequía para el campo en Argentina
La campaña de soja, cuyo complejo es el mayor generador de dólares por exportación para Argentina podría ser afectado por un evento La Niña, según el organismo.Argentina30/10/2025
El Banco Mundial proyecta que los precios de las materias primas caerán un 7% tanto en 2025 como en 2026, acumulando cuatro años consecutivos de declive y alcanzando en el próximo calendario el nivel más bajo de los últimos seis años. Además advierte por un evento La Niña en la campaña agrícola argentina.
El informe “Perspectivas de los mercados de materias primas” sostiene que la baja en los precios está vinculada con el “débil crecimiento económico mundial, el creciente superávit en la oferta de petróleo y la persistente incertidumbre en las políticas”.
En cuanto a los alimentos, tras una caída estimada del 6% en 2025, se proyecta que el índice de precios de los alimentos se mantenga en general estable en 2026 y 2027, con precios anuales para los tres componentes —cereales, aceites y harinas, y otros alimentos— que permanecerían dentro de un rango del 1% al 2% respecto de los niveles del año anterior.
Con respecto al precio de la soja, cuyo complejo es el mayor generador de dólares para la economía argentina, el BM proyecta que el consumo mundial alcanzará un nuevo máximo en 2025/26 y stocks ajustados a fin de año, con aumentos de precios de 1% en 2026 y 2% en 2027.
En 2024, el complejo soja generó 19.624 millones de dólares en exportaciones para la Argentina, representando casi el 25% del total.
Se prevé que el consumo de aceite de soja aumente en 3 millones de toneladas (4%) en 2025-26, superando el crecimiento esperado de la oferta, de 1,8 millón de toneladas. Este déficit impulsaría los precios ligeramente al alza en 2026. Sin embargo, se prevé que los precios caigan moderadamente en 2027", añade el reporte.
Con respecto a la harina de soja, el principal producto de exportación argentino, el BM estima que los precios bajarán 4% en 2026, impulsados por el aumento en la producción de aceite de soja, que incrementa la oferta de harina como coproducto.
"Los riesgos para las perspectivas de precios de los alimentos están en general equilibrados", afirma el BM. Los principales riesgos alcistas incluyen una reducción de las tensiones comerciales principalmente entre Estados Unidos y China (especialmente en el caso de la soja), fenómenos climáticos extremos y mayores costos de fertilizantes.
Por otro lado, los bajistas incluyen una demanda de biocombustibles más débil de lo previsto y una desaceleración económica mundial más pronunciada de lo esperado.
“Las condiciones meteorológicas indican una probable ocurrencia de un evento de La Niña a fines de 2025 o comienzos de 2026. Si La Niña resulta más fuerte y prolongada de lo previsto, podría traer un clima más cálido y seco de lo normal a las principales regiones agrícolas —incluidas Argentina, el sur de Brasil y la costa del Golfo de EE.UU.—".
Este evento climático "podría afectar la producción de maíz, trigo y soja, empujando los precios por encima de las proyecciones actuales”, afirma la entidad. De producirse en ese período, en Argentina podría afectar el normal desarrollo tanto del maíz como la soja.
Perfil.
Bariloche, entre lagos y basura: su vertedero es uno de los más contaminantes del mundoArgentina30/10/2025
El vertedero municipal recibe 200 toneladas diarias, acumula más de 500.000 toneladas de residuos y amenaza la salud de los vecinos y el ecosistema de la ciudad.
Los salarios de la construcción petrolera y gasífera se mantienen sin cambios en noviembre. Cobrarán la misma escala de octubre, según el acuerdo paritario de la UOCRA.
La Secretaría de Agricultura modificó el régimen de facilidades de pago para las multas del sector pesquero. El objetivo es simplificar los trámites y adaptar los planes de pago a la situación económica actual del sector.
La Cámara Nacional Electoral (CNE) advirtió sobre un correo electrónico falso que exige pagar multas por no votar. Aclaró que nunca envía mails para cobrar multas.
Suben hasta 35% los valores del nomenclador para atención de personas con discapacidadArgentina30/10/2025
El Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad oficializaron el incremento, que regirá con retroactividad al 1° de octubre y busca garantizar la calidad y continuidad de las prestaciones.
Cómo operan los vuelos a Río de Janeiro tras el cierre del aeropuerto por el megaoperativo policialEl Mundo29/10/2025
Los aeropuertos Galeão y Santos Dumont operaban este miércoles con normalidad. Aunque se registraban demoras y cancelaciones en el itinerario.
Hoy, miércoles 29 de octubre, el Plazo Fijo que más paga tiene una TNA del 54%. En el ranking de billeteras, Naranja X se mantiene como líder con una cuenta remunerada que rinde el treinta y nueve por ciento.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
No hubo milagro: Flamengo resistió en Avellaneda y dejó a Racing sin final continentalDeportes30/10/2025
Racing Club no logró la hazaña y quedó eliminado de la Copa Libertadores al caer en la semifinal ante el Flamengo de Brasil, quien espera al ganador de Palmeiras vs Liga de Quito.
Sáenz evalúa reducir los ministerios y reestructurar el gabinete
Según trascendió, el gobernador Gustavo Sáenz evalúa una modificación en la Ley de Ministerios que implicaría reducir el número de carteras y secretarías. La medida apunta a un esquema más austero y eficiente.