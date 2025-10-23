Mediante la Resolución N.º 2.147/2025, el INAES extendió por sesenta días corridos el plazo para la presentación de datos en el “Sistema Integrado de Nómina de Asociados y Autoridades de Cooperativas y Mutuales”.
El juez habilitó a la familia Graf a vender la casa donde hallaron los restos de Diego Fernández Lima
La Justicia rechazó el pedido de la querella para impedir modificaciones o la venta del chalet de Coghlan, donde apareció el cuerpo del adolescente desaparecido hace 41 años.Sociedad23/10/2025
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°56 tomó una decisión que reavivó la polémica en el barrio de Coghlan: autorizó a la familia de Cristian Graf —el principal acusado de encubrir el crimen de Diego Fernández Lima— a modificar o vender el chalet donde, después de 41 años, aparecieron los restos del adolescente.
La resolución llegó tras el pedido de Javier Fernández Lima, hermano de la víctima y querellante en la causa, quien había solicitado la “prohibición de innovar” sobre la propiedad ubicada en Congreso 3742. Su objetivo era evitar cualquier cambio o venta del inmueble hasta que avance la investigación.
Sin embargo, el fiscal Martín López Perrando desestimó el planteo y la defensa de Graf se sumó a esa postura, argumentando que impedir la disposición de la casa generaría “un perjuicio irreparable” para los herederos.
“No se verifica la verosimilitud en el derecho necesaria para el dictado de la medida planteada como así tampoco el peligro en la demora”, sostuvo el juez Alberto Litvack en el fallo que habilitó a la familia a avanzar con refacciones o una eventual venta.
Cómo es la situación legal de la propiedad y quiénes son los dueños
El abogado de Graf, Martín Díaz, explicó que su cliente posee solo el 25% del inmueble, mientras que el 50% está a nombre de su madre y el resto pertenece a su hermana, Ingrid.
“La casa pertenecía a los abuelos de Cristian, luego pasó a los padres y ahora les pertenece a ellos dado que son los herederos”, detalló el letrado.
Cómo es la situación legal de la propiedad y quiénes son los dueños
El abogado de Graf, Martín Díaz, explicó que su cliente posee solo el 25% del inmueble, mientras que el 50% está a nombre de su madre y el resto pertenece a su hermana, Ingrid.
“La casa pertenecía a los abuelos de Cristian, luego pasó a los padres y ahora les pertenece a ellos dado que son los herederos”, detalló el letrado.
El caso Fernández Lima: una herida abierta después de 41 años
Diego Fernández Lima fue visto por última vez el 26 de julio de 1984 en la Ciudad de Buenos Aires. Ese día, volvió del colegio, almorzó con su mamá y le pidió plata para viajar en colectivo.
Desde entonces, nada se supo de él hasta que, cuatro décadas después, sus huesos y pertenencias aparecieron en el patio del chalet de Coghlan.
Ahora, con la decisión judicial, la familia Graf podrá disponer libremente de la propiedad, mientras la causa por “encubrimiento agravado” y “supresión de evidencia” sigue su curso.
Con información de TN
La argentina buscada en Mallorca no estaba desaparecida, solo "no quería hablar con sus personas cercanas"Sociedad23/10/2025
La Policía Nacional de España confirma que en ningún momento el caso se ha tratado como una desaparición, ya que pudo ser localizada con relativa facilidad.
Escraches por redes sociales: El riesgo de acusar en redes
Una abogada cordobesa logró que se reconozca el daño moral por publicaciones difamatorias en siete grupos de Facebook.
Charly García cumple 74 añosSociedad23/10/2025
Desde la colaboración con Sting hasta su nombramiento como Doctor Honoris Causa de la UBA, el artista cerrará un año inolvidable con festejos y homenajes de sus fans.
Un caso viral con final feliz: apareció el dueño de 'Mora', la perrita labrador rescatada de un canal pluvial ubicado entre San Juan y Gorriti. Luego de una campaña de difusión, el propietario se presentó en el Centro de Adopciones.
El cierre temporal se debe a una jornada de limpieza profunda y mantenimiento preventivo, por lo que solo atenderán hasta las 14 horas. La atención se normalizará el viernes en el horario habitual.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Alertan que la reforma laboral podría extender la jornada a 13 horas diarias y 60 semanales
Abogado laboralista advirtió que uno de los puntos en debate plantea ampliar la jornada laboral a 13 horas, con el riesgo de vulnerar derechos y aumentar la precarización.
“No sabía que era ilícito”: habló el exempleado de Estrada condenado por videos difamatoriosPolítica22/10/2025
Alonso Allemand aseguró que su participación se limitó a la edición técnica. “Cuando se me solicitaban esos videos, ya venían acompañados de un guión armado” sostuvo.
Fraude de pensiones por discapacidad en J. V. González: secuestraron $8 millones e investigan a 22 personasJudiciales22/10/2025
A partir de un caso iniciado en Taco Pozo por el otorgamiento irregular de pensiones por discapacidad, en el cual interviene desde 2023, el fiscal general Carlos Amad inició actuaciones en Salta al advertir maniobras similares en la localidad de Joaquín V. González.