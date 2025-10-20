El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
Un potente tornado sacudió varias localidades al norte de París
El fenómeno obligó a evacuar edificios, movilizó decenas de equipos de emergencia y dejó calles bloqueadas por árboles caídos y techos arrancados. Hay al menos un muerto.20/10/2025
Un tornado azotó este lunes el departamento de Val-d’Oise, al norte de París, y dejó un saldo de un muerto, varios heridos graves y extensos daños materiales, según confirmó el ministro del Interior de Francia, Laurent Nunez.
“Estamos monitoreando la situación de cerca”, dijo Nunez, al tiempo que informó que también había personas hospitalizadas en estado crítico a consecuencia del fenómeno.
El episodio comenzó cerca de las 17:45, hora local, fuertes vientos y ráfagas que barrieron varias ciudades de la zona, entre ellas Ermont, Eaubonne, Andilly, Montmorency y Franconville.
Las ráfagas derribaron tres grúas, arrancaron techos y tumbaron varios árboles. En total, 80 bomberos, 50 policías y 20 miembros del Samu (servicio médico de emergencias) participaron de las tareas de rescate y limpieza.
La prefectura de Val-d’Oise indicó ela noche de este lunes que una persona había muerto en Ermont, el distrito más afectado. Además, cuatro personas se encontraban en “urgencia absoluta” y otras cinco en situación de menor gravedad.
JUST IN: Tornado hits Ermont near Paris, causing 3 cranes to collapse. At least 1 dead, 9 injured pic.twitter.com/fKP9obJSbR— BNO News Live (@BNODesk) October 20, 2025
Gimnasia y Tiro igualó con Estudiantes en Salta y se jugará la clasificación de visitante
Gimnasia y Tiro empató 0 a 0 con Estudiantes en el Gigante del Norte por la ida de cuartos del Reducido de la Primera Nacional. La revancha será el 1 de noviembre a las 17 en Río Cuarto.
Un escándalo salpica al Gobierno de Milei: cinco altos funcionarios, liderados por el vicecanciller Fernando Brun, viajaron a San Cristóbal y Nieves por un evento menor.
Suspensión en Jujuy: Gimnasia (J) vs. Deportivo Madryn no finalizó y el árbitro denunció amenazasDeportes20/10/2025
Un escándalo forzó la suspensión del partido de ida del Reducido de la Primera Nacional entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn. El árbitro Lucas Comesaña lo canceló en el entretiempo cuando el local ganaba 1 a 0.
Snapchat, Roblox, bancos y plataformas educativas sufrieron interrupciones durante varias horas por problemas en la nube de AWS en Virginia, EEUU.