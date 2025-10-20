Un potente tornado sacudió varias localidades al norte de París

Un tornado azotó este lunes el departamento de Val-d’Oise, al norte de París, y dejó un saldo de un muerto, varios heridos graves y extensos daños materiales, según confirmó el ministro del Interior de Francia, Laurent Nunez.

“Estamos monitoreando la situación de cerca”, dijo Nunez, al tiempo que informó que también había personas hospitalizadas en estado crítico a consecuencia del fenómeno.

El episodio comenzó cerca de las 17:45, hora local, fuertes vientos y ráfagas que barrieron varias ciudades de la zona, entre ellas Ermont, Eaubonne, Andilly, Montmorency y Franconville.

Las ráfagas derribaron tres grúas, arrancaron techos y tumbaron varios árboles. En total, 80 bomberos, 50 policías y 20 miembros del Samu (servicio médico de emergencias) participaron de las tareas de rescate y limpieza.

La prefectura de Val-d’Oise indicó ela noche de este lunes que una persona había muerto en Ermont, el distrito más afectado. Además, cuatro personas se encontraban en “urgencia absoluta” y otras cinco en situación de menor gravedad.