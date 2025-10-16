Bullrich defendió el swap con EEUU y apuntó contra los gobernadores: "Cada diez minutos piden plata al gobierno nacional"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se presentó en el Coloquio de IDEA con la intención de transmitir tranquilidad al empresariado, en medio de la incertidumbre respecto al "rescate financiero" de Estados Unidos.

En su doble rol de ministra y candidata a custodiar el legado libertario en la Cámara alta, respondió a las críticas del gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, referente de la Liga de Gobernadores, quien había cuestionado la viabilidad del programa económico de Luis Caputo, que recurre "cada tres meses al Fondo".

"Y las provincias cada diez minutos le piden plata al gobierno nacional", replicó Bullrich este martes pasado el mediodía. Sin embargo, se mostró abierta al diálogo con aquellos que "quieran cambiar". "La Provincia (de Santa Fe) le pide plata al gobierno nacional y no baja impuestos. Si lo hizo (Rogelio) Frigerio, ¿por qué no lo puede hacer Pullaro?", sostuvo.

En su intervención, la funcionaria también comparó el swap con Estados Unidos con el que Massa había negociado con China: "Cuando usaban el swap con China, nadie cuestionaba nada. Parece que con Estados Unidos no es políticamente correcto. Pero le preguntamos a Trump y dijo que no hay que romperlo, porque no son incompatibles".