Senadores repudiaron la agresión a Socorro Villamayor
Los legisladores se expresaron sobre la agresión que sufrió la diputada, en la puerta de la Legislatura, en manos de un hombre identificado con una remera de La Libertad Avanza.Política16/10/2025
En la sesión de la Cámara de Senadores de la Provincia, los legisladores se expresaron repudiando la agresión sufrida por la diputada Socorro Villamayor a manos de un hombre que llevaba puesta una remera de La Libertad Avanza.
“Expresamos nuestro enérgico repudio a la agresión que sufriera la diputada Socorro Villamayor en la vereda de la Legislatura”, indicó el representante de La Caldera, Miguel Calabró, quien tomó la palabra en nombre de sus pares.
Explicó que la diputada estaba participando de una actividad pública en el lugar cuando fue sorprendida por un hombre que empezó a insultarla y a escupirla.
“Sufrió una cobarde agresión por parte de, aparentemente, un militante de La Libertad Avanza”, indicó.
Aseguró, en tanto, que los legisladores son gente común y que la Legislatura está abierta al pueblo.
“No tenemos miedo porque somos personas comunes que estamos cumpliendo con una función. No vamos a permitir este tipo de actitudes; la sociedad debe rechazar este tipo de agresiones, lamentablemente, cuando los discursos de odio vienen de la Casa Rosada es muy difícil que frenen”, consideró Calabró.
Advirtió, finalizando, que para La Libertad Avanza no se trata de rivalidades políticas, sino que cualquier persona que piense diferente a ellos – según su concepción – debe desaparecer de la faz de la tierra.
“Falta poco para la elección, venimos en una campaña tranquila, sigamos defendiendo la democracia”, sentenció Calabró.
Los bloques del peronismo, la UCR y el PRO presentaron en los últimos años varias iniciativas para regular la muerte voluntaria de manera asistida.
La denuncia involucra a directores y gerentes del organismo, acusados de montar un circuito paralelo de contrataciones para enriquecimiento personal.
El pedido de los fiscales Luciani y Mola apunta a recuperar activos por $685.000 millones y marcaron que “la ley debe cumplirse también para los poderosos”.
El diputado del Frente de Izquierda advirtió que el convenio dejará una “deuda ilegítima” y denunció la “intromisión” de Washington en la política argentina.
El empresario permanecerá detenido hasta su vuelo desde Ezeiza y se le computarán los cinco años que lleva preso en Argentina.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
Milei habilitó la venta total de las cuatro sociedades hidroeléctricas creadas por el EstadoPolítica15/10/2025
El Ministerio de Economía aprobó nuevas modificaciones al pliego del concurso internacional para vender las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.
Alerta amarilla por tormentas en Salta
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes en Salta, con lluvias de hasta 50 milímetros, ráfagas, granizo y actividad eléctrica.