Senadores repudiaron la agresión a Socorro Villamayor

En la sesión de la Cámara de Senadores de la Provincia, los legisladores se expresaron repudiando la agresión sufrida por la diputada Socorro Villamayor a manos de un hombre que llevaba puesta una remera de La Libertad Avanza.

“Expresamos nuestro enérgico repudio a la agresión que sufriera la diputada Socorro Villamayor en la vereda de la Legislatura”, indicó el representante de La Caldera, Miguel Calabró, quien tomó la palabra en nombre de sus pares.

Explicó que la diputada estaba participando de una actividad pública en el lugar cuando fue sorprendida por un hombre que empezó a insultarla y a escupirla.

“Sufrió una cobarde agresión por parte de, aparentemente, un militante de La Libertad Avanza”, indicó.

Aseguró, en tanto, que los legisladores son gente común y que la Legislatura está abierta al pueblo.

“No tenemos miedo porque somos personas comunes que estamos cumpliendo con una función. No vamos a permitir este tipo de actitudes; la sociedad debe rechazar este tipo de agresiones, lamentablemente, cuando los discursos de odio vienen de la Casa Rosada es muy difícil que frenen”, consideró Calabró.

Advirtió, finalizando, que para La Libertad Avanza no se trata de rivalidades políticas, sino que cualquier persona que piense diferente a ellos – según su concepción – debe desaparecer de la faz de la tierra.

“Falta poco para la elección, venimos en una campaña tranquila, sigamos defendiendo la democracia”, sentenció Calabró.