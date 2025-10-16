Diputados repudió la agresión a Villamayor: “Fue objeto de una cobarde agresión física y verbal”

La Cámara emitió un comunicado por el hecho que sufriera Villamayor. "Las diferencias políticas o ideológicas nunca pueden justificar la violencia”, sostuvieron.

Política16/10/2025

La Cámara de Diputados emitió un comunicado oficial repudiando la agresión que sufriera la diputada Socorro Villamayor, dentro del edificio de la Legislatura provincial.

"Fue objeto de una cobarde agresión física y verbal de manera intempestiva y sin razón alguna por parte de una persona que vestía una remera identificada con el espacio de La Libertad Avanza", expresa el escrito.

Así mismo, sostiene que "la violencia, en cualquiera de sus formas, es incompatible con los valores republicanos y democráticos que sustentan la vida institucional de nuestra provincia".

"Las diferencias políticas o ideológicas nunca pueden justificar la violencia, la intolerancia, la descalificación, ni mucho menos, la agresión", resaltan.

Finalmente, la Cámara reivindicó el respecto, el diálogo y la paz social como pilares fundamentales de la convivencia democrática, "rechazando toda manifestación de odio que atente contras las instituciones de la República y la unidad de los salteños".

