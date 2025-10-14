Presentaron un test rápido y de bajo costo para detectar Chagas en recién nacidos

Este martes se presentó un nuevo test molecular rápido, simple y de bajo costo que permite diagnosticar la enfermedad de Chagas en neonatos desde las primeras horas de vida.

El kit fue desarrollado por el Grupo de Investigación y Desarrollo en Chagas del Instituto Dr. César Milstein – CONICET, en alianza con la empresa público-privada de base tecnológica NEOKIT S.A.S., y validado clínicamente durante los últimos tres años en el hospital Materno Infantil. Además, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó su uso en personas.

“El Chagas está extendido en todo nuestro país, en lugares con mayor frecuencia, y es súper importante detectarlo porque siempre tiene tratamiento. Cuando se trata a un bebé o a un niño, ese tratamiento mata al parásito y ese niño pasa a ser una persona sana”, explicó la investigadora del CONICET, Dra. Carolina Carrillo, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.

Detalló que el kit puede detectar la presencia del parásito en vinchucas –prueba que ya realizaron en los Valles Calchaquíes – y que se adaptó para que la muestra del neonato se tome en consonancia con el procedimiento tradicional.

“Pueden ser dos alternativas. Una es una gota de sangre seca en papel que por la ley de pesquisa neonatal nacional, todo bebé que nace en Argentina tiene esa muestra. Sino se puede usar una gota de sangre líquida que por la ley de Chagas se toma en todo bebé cuya mamá es positiva para Chagas”, expresó.

Carrillo señaló que a nivel nacional se estima que cerca del 4% de la población tiene Chagas y que solo el 10% sabe que padece la enfermedad.

“En términos de los neonatos se estima que nacen alrededor de 1.200 bebés al año con Chagas, y el problema es que hoy solamente se identifican alrededor de 300 o menos. Esto señala que claramente tenemos un problema en la detección”, cerró.