El certamen federal ya tiene a sus cuatro mejores de la presente edición, por lo que se acerca la gran definición. Los detalles.
Colapinto terminó 19° en la práctica libre 1 del GP de Singapur
El argentino finalizó a más de dos segundos del ganador de la sesión, que fue el español Fernando Alonso.Deportes03/10/2025
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) no pudo redondear una buena actuación y terminó 19° en la práctica libre del Gran Premio de Singapur, que corresponde a la decimoctava fecha del campeonato de Fórmula 1.
En su mejor vuelta, Colapinto registró un tiempo de 1:33,324 y quedó a dos segundos y 208 milésimas del sorpresivo ganador de la sesión, que fue el español Fernando Alonso (Aston Martin).
Con información de Noticias Argentinas
El Millonario avanzó de fase gracias al único gol de Maximiliano Salas en un primer tiempo electrizante. La segunda parte fue más luchada que jugada y Maravilla Martínez se fue expulsado en el tiempo adicionado.
Se trata del torneo juvenil más importante del circuito sudamericano, que se llevará a cabo del 4 al 11 de octubre en Gimnasia y Tiro y en Club Sporting. Las entradas serán gratuitas.
Claudio Tapia fue designado presidente de la Comisión de Reglas de Juego de la FIFA
En su regreso al Comité Ejecutivo del máximo organismo del fútbol, el presidente de la AFA asumió la presidencia de esa comisión
Colapinto en la mira y Singapur en el horizonte: la Fórmula 1 se enciende con rumores y polémicasDeportes02/10/2025
La F 1 afronta fin de semana una de las citas más esperadas del calendario, el Gran Premio de Singapur en el circuito urbano de Marina Bay. Mientras la categoría reina se prepara para la 18° ronda del campeonato, el nombre de Franco Colapinto volvió a sonar fuerte dentro del paddock, en medio de rumores sobre un posible cambio de butaca que podría abrirle las puertas a un regreso con Williams.
El atleta salteño, Enrique Guaymás, se consagró campeón en atletismo, en la disciplina lanzamiento de martillo, con una marca de 54,68 metros que representa su mejor registro personal. De esta manera, suma una nueva medalla dorada para la delegación salteña .
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
Este lunes, el IPS no abrirá sus puertas por su 75° aniversario
La Farmacia Central y dependencias administrativas no atenderán, pero los afiliados contarán con servicios digitales y el Centro Operativo 24/7.
MercadoLibre no es “un clasificado”: fallo lo responsabilizó por compras fallidas
El abogado Napoleón Gambetta explicó un reciente fallo de la Cámara Comercial que cuestiona el sistema “Compra Segura” y considera a MercadoLibre responsable cuando la operatoria falla.
Las Comisiones Directivas de Letras, Filosofía y Ciencias de la Comunicación repudiaron las expresiones de la diputada nacional y candidata a senadora de La Libertad Avanza, que volvió a estigmatizar a la universidad pública.
Los legisladores dieron sanción definitiva a la autorización de toma de financiamiento del FONPLATA; se ejecutarán obras de infraestructura para el desarrollo del Corredor Bioceánico. Hubo críticas a Nación por la falta de obras.