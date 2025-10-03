Colapinto terminó 19° en la práctica libre 1 del GP de Singapur

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) no pudo redondear una buena actuación y terminó 19° en la práctica libre del Gran Premio de Singapur, que corresponde a la decimoctava fecha del campeonato de Fórmula 1.

En su mejor vuelta, Colapinto registró un tiempo de 1:33,324 y quedó a dos segundos y 208 milésimas del sorpresivo ganador de la sesión, que fue el español Fernando Alonso (Aston Martin).

Con información de Noticias Argentinas