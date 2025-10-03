Colapinto terminó 19° en la práctica libre 1 del GP de Singapur

El argentino finalizó a más de dos segundos del ganador de la sesión, que fue el español Fernando Alonso.

Deportes03/10/2025

720

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) no pudo redondear una buena actuación y terminó 19° en la práctica libre del Gran Premio de Singapur, que corresponde a la decimoctava fecha del campeonato de Fórmula 1.

En su mejor vuelta, Colapinto registró un tiempo de 1:33,324 y quedó a dos segundos y 208 milésimas del sorpresivo ganador de la sesión, que fue el español Fernando Alonso (Aston Martin).

Con información de Noticias Argentinas

Te puede interesar
720

Colapinto en la mira y Singapur en el horizonte: la Fórmula 1 se enciende con rumores y polémicas

Deportes02/10/2025

La F 1 afronta fin de semana una de las citas más esperadas del calendario, el Gran Premio de Singapur en el circuito urbano de Marina Bay. Mientras la categoría reina se prepara para la 18° ronda del campeonato, el nombre de Franco Colapinto volvió a sonar fuerte dentro del paddock, en medio de rumores sobre un posible cambio de butaca que podría abrirle las puertas a un regreso con Williams.

104185-enrique-guaymas-obtuvo-el-oro-en-lanzamiento-de-martillo

Enrique Guaymás obtuvo el oro en lanzamiento de martillo

Deportes02/10/2025

El atleta salteño, Enrique Guaymás, se consagró campeón en atletismo, en la disciplina lanzamiento de martillo, con una marca de 54,68 metros que representa su mejor registro personal. De esta manera, suma una nueva medalla dorada para la delegación salteña .

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail