El diputado libertario señaló que, en definitiva, el gobernador tiene la facultad de ejecutar partidas discrecionalmente, por lo que el Presupuesto “es una ficción”.
Milei debió suspender el acto de campaña en Ushuaia por protestas y retornó a Buenos Aires
El Presidente no pudo desarrollar la actividad programada debido a manifestaciones convocadas por funcionarios del gobierno local. Habló en la calle con un megáfono y la comitiva decidió volverPolítica29/09/2025
Javier Milei suspendió este lunes la caminata de campaña que iba a realizar por Ushuaia para apuntalar a sus candidatos rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Lo hizo como consecuencia de las distintas movilizaciones opositoras que distintos sectores políticos, gremiales y sociales de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur llevaban adelante en medio de un amplio operativo de seguridad.
Sin embargo, habló ante un pequeño grupo de seguidores con un megáfono para enfatizar las propuestas de campaña de su espacio. "¡No queremos inflación! ¡No queremos inseguridad! ¡No queremos 57% de pobres! ¡Sabemos que todavía falta, pero vamos por buen camino, porque bajó la inflación, bajó la inseguridad y bajó la pobreza", exclamó y reiteró el nuevo lema de la campaña libertaria: "Esta vez el esfuerzo va a valer la pena".
Pasadas las 18:30 horas, ya emprendió su regreso a Buenos Aires. El mandatario encabezará una gira por las provincias que renovarán senadores con la expectativa de ampliar la estructura libertaria en el Congreso y de robustecer sus postulaciones, en medio de la crisis que azota a la Casa Rosada y que podría poner en jaque la performance de los violetas en las jurisdicciones.
⭕️Desde el gobierno de Tierra del Fuego denunciaron que Ushuaia está "sitiada" por la visita de Javier Milei y que el "imponente despliegue de fuerzas federales bloquea accesos y restringe la circulación en amplios sectores del centro" | Más información en https://t.co/31JF85Mme9 pic.twitter.com/Gu5yWxSTgW— Ámbito Financiero (@Ambitocom) September 29, 2025
"Lo bancaba un narco": lo que decían los libertarios de Espert antes de su pase a LLAPolítica29/09/2025
La fluida relación entre el diputado y el empresario acusado de narcotráfico era parte de las menciones del espectro mileista contra Espert, a quien calificaban de "valijero".
El Gobierno reunió al Consejo de Mayo y activó la discusión de la reforma tributariaPolítica29/09/2025
La iniciativa fue debatida esta mañana en el órgano presidido por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que tiene la presencia de diferentes sectores políticos, de las empresas y el sindicalismo.
Milei sufre en septiembre una caída del 8,2% en el Índice de Confianza en el GobiernoPolítica29/09/2025
El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que elabora mes a mes la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) volvió a marcar en septiembre un fuerte descenso en la evaluación de la gestión de Javier Milei.
“Nación debe entender que el Estado debe estar presente”, sostuvo Sáenz
“Salta y el norte argentino no tienen las mismas oportunidades ni privilegios que el centro del país. La salud, la educación y la seguridad son pilares fundamentales”, remarcó el gobernador.
“El interior pone el pecho, Buenos Aires pisotea el federalismo” dijo el intendente de Termas de Río Hondo
Jorge Mukdise, cuestionó la decisión de llevar el MotoGP a la Ciudad de Buenos Aires y advirtió que la medida golpea la economía regional.
Descubrí dónde realizar tus compras, cuáles son las alternativas disponibles y qué tipos de locales atenderán al público durante el feriado comercial de este lunes 29 de septiembre.
La acefalía en la campaña de La Libertad Avanza por la ausencia de José Luis Espert le da un inesperado impulso a Diego Santilli. Además, la mención de Diego Spagnuolo agudiza la crisis interna del espacio.
Ampliación 20 de Junio: 17 familias aún sin reubicación tras el incendio
Casi dos meses después del incendio en Ampliación 20 de Junio, 17 familias continúan sin solución habitacional. Tres siguen en un centro vecinal y el resto se reparte entre casas de vecinos.
La Asociación de Trabajadores del Estado responsabiliza al Gobierno por la situación de la seguridad aeronáutica.
El Gobierno sorprendió en el cierre de la FIT con beneficios turísticos: 12 cuotas sin interés en viajes, hasta 20% de descuento en gastronomía y alojamiento.