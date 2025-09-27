Violencia en Ecuador: auto en llamas estalló frente a cárcel

Una explosión se registró la noche del viernes en las afueras de un complejo carcelario del conflictivo puerto ecuatoriano de Guayaquil, al cabo de una semana que deja una treintena de presos muertos, informó la Policía de Ecuador sin precisar si había víctimas.

En el lugar de la explosión se observó restos de un vehículo y fuerte presencia de militares y policías, constató un periodista de la AFP. Los bomberos apagaban el fuego originado por el estallido.

El organismo encargado de administrar las prisiones (SNAI) indicó que la explosión se dio en la zona conocida como Guayas 1 o Penitenciaría del Litoral, la mayor cárcel del sistema penitenciario de Guayaquil.

Tras la detonación "se establecieron todos los protocolos de seguridad con las fuerzas del orden alrededor del perímetro penitenciario (...) De momento se ejecutan investigaciones pertinentes para dar con los responsables", señaló SNAI en un comunicado.

"Ante la alerta por la explosión de un artefacto en los exteriores del Centro Carcelario del Guayas (provincia de cuya capital es Guayaquil) personal especializado se encuentra desplegado en territorio", dijo por su parte la Policía.

La explosión fue captada en videos grabados por testigos que transitaban frente al lugar y que rápidamente se hicieron virales en las redes sociales bajo la advertencia de tratarse de un auto bomba.

La escena es similar a otros episodios previos a otros coches bomba usados por bandas criminales en Ecuador, donde acostumbran a incendiar un vehículo cargado con tacos de dinamita o con tanques de gas para provocar una gran deflagración, similar a la vista en esta explosión.

Intento de asesinato

El suceso ocurre apenas un día después de que unos sicarios trataran de asesinar al director de la Cárcel Regional de Guayaquil, gracias a que las balas no lograron traspasar el vidrio blindado de las ventanas del vehículo donde viajaba, según reportó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), la oficina del Gobierno encada de las cárceles.

Estos episodios ocurrieron después de que volvieran a registrarse masacres en las cárceles de Ecuador, con dos masacres en cárceles distintas donde en total murieron 31 personas, entre ellas un guardia penitenciario.

Con información de afp, efe