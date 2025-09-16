Presupuesto 2026: Frigerio destacó los aumentos para jubilados y universidades

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, respaldó el proyecto de Presupuesto 2026 presentado anoche por el presidente Javier Milei y destacó positivamente los anuncios de aumentos para sectores vulnerables y las universidades, así como la "particular atención hacia los sectores productivos".

En un mensaje en sus redes sociales, Frigerio valoró el "compromiso innegociable con el equilibrio fiscal y la baja de inflación y la pobreza" que, según él, demostró el Presidente en su cadena nacional. Según supo Noticias Argentinas, el respaldo de Frigerio es una señal clave de los gobernadores dialoguistas, en un momento en que el Gobierno busca reconstruir puentes tras la derrota en Buenos Aires y el anuncio de una mesa de diálogo federal.

"No hay chances de volver al pasado"

El gobernador de Entre Ríos también resaltó que Milei reconoció que "todavía a 20 meses de gestión muchos argentinos la pasan mal económicamente" y celebró los "aumentos por encima de la inflación para jubilados, personas con discapacidad y universidades" anunciados.

En clave política, Frigerio cerró con un fuerte mensaje de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. "No podemos dejarnos llevar por los mismos que nos trajeron hasta acá y nos sumergieron en una crisis social y económica sin precedentes. No hay chances de volver al pasado, a la demagogia y al populismo de los últimos 20 años", afirmó. Y concluyó: "Hay que dar vuelta la página definitivamente de esa triste parte de nuestra historia este 26/10 en las urnas. Hay futuro y vale la pena defenderlo".

Con información de Noticias Argentinas