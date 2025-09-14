Más de 12 mil fieles de los Valles Calchaquíes fueron recibidos por el Gobernador

La peregrinación que partió de Cachi y a su paso fue sumando fieles, llegó a la ciudad de Salta y como todos los años el Gobernador les dio la bienvenida.

Salta14/09/2025

103853-mas-de-12-mil-peregrinos-de-los-valles-calchaquies-fueron-recibidos-por-el-gobernador

El gobernador Sáenz recibió a la multitud de peregrinos de los Valles Calchaquíes que llegó a rendir homenaje al Señor y Virgen del Milagro.

Con alegría y rebosantes de fe por los Santos Patronos tutelares, ayer arribó a Salta la peregrinación que partió hace 5 días de Cachi y con devoción caminó por más de 160 kilómetros hasta la Catedral Basílica. Como todos los años, el gobernador Gustavo Sáenz les dio la bienvenida en la Agencia de Contención y Desarrollo Comunitario.

“Una vez mas, recibimos a los peregrinos que vienen desde muy lejos con esa muestra de amor, fe y esperanza. Hoy más que nunca que el Señor y la Virgen del Milagro del pueblo argentino no aparten su amor”, expresó Sáenz.

Son unos 12 mil peregrinos de Cachi, Payogasta, La Poma y otras localidades que a su paso fue sumando otros fieles como los de Palermo, Luracatao, La Zanja, El Rodeo, Fuerte Alto, Cachi Adentro, Agua Negra, Chicoana, Betania, Escoipe, entre otros.

 Héctor Soruco, responsable de la peregrinación que partió de Cachi, agradeció al Gobernador, a su esposa Elena Cornejo y a todos los que se congregaron para recibirlos: “No venimos a buscar todo este agasajo, pero nuestra gratitud a ustedes, no la esperábamos. Solo venimos para cumplir en la fiesta de la celebración del Señor y la Virgen de la Milagro, nuestros patronos que tanta piedad nos tiene al pueblo salteño, que tanto amor tienen al pueblo salteño”, expresó.

De esta manera, por un año más, el Gobernador de Salta acompañó la llegada de la peregrinación de los fieles que caminando por tantos kilómetros llevan su Fe intacta al canto de: “Desde los Valles nos venimos caminando, desde los Valles nos venimos sin parar, viva el Señor y la Virgen del Milagro, con fuerza peregrino que ya vamos a llegar”.

