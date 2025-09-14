Más de 12 mil fieles de los Valles Calchaquíes fueron recibidos por el Gobernador

Camino de fe: Salta celebra el Día Provincial del Peregrino
Cada 14 de septiembre se homenajea a los miles de fieles que recorren rutas y senderos para participar de la festividad del Milagro. La fecha fue instituida por ley.
La peregrinación que partió de Cachi y a su paso fue sumando fieles, llegó a la ciudad de Salta y como todos los años el Gobernador les dio la bienvenida.Salta14/09/2025
El gobernador Sáenz recibió a la multitud de peregrinos de los Valles Calchaquíes que llegó a rendir homenaje al Señor y Virgen del Milagro.
Con alegría y rebosantes de fe por los Santos Patronos tutelares, ayer arribó a Salta la peregrinación que partió hace 5 días de Cachi y con devoción caminó por más de 160 kilómetros hasta la Catedral Basílica. Como todos los años, el gobernador Gustavo Sáenz les dio la bienvenida en la Agencia de Contención y Desarrollo Comunitario.
“Una vez mas, recibimos a los peregrinos que vienen desde muy lejos con esa muestra de amor, fe y esperanza. Hoy más que nunca que el Señor y la Virgen del Milagro del pueblo argentino no aparten su amor”, expresó Sáenz.
Son unos 12 mil peregrinos de Cachi, Payogasta, La Poma y otras localidades que a su paso fue sumando otros fieles como los de Palermo, Luracatao, La Zanja, El Rodeo, Fuerte Alto, Cachi Adentro, Agua Negra, Chicoana, Betania, Escoipe, entre otros.
Héctor Soruco, responsable de la peregrinación que partió de Cachi, agradeció al Gobernador, a su esposa Elena Cornejo y a todos los que se congregaron para recibirlos: “No venimos a buscar todo este agasajo, pero nuestra gratitud a ustedes, no la esperábamos. Solo venimos para cumplir en la fiesta de la celebración del Señor y la Virgen de la Milagro, nuestros patronos que tanta piedad nos tiene al pueblo salteño, que tanto amor tienen al pueblo salteño”, expresó.
De esta manera, por un año más, el Gobernador de Salta acompañó la llegada de la peregrinación de los fieles que caminando por tantos kilómetros llevan su Fe intacta al canto de: “Desde los Valles nos venimos caminando, desde los Valles nos venimos sin parar, viva el Señor y la Virgen del Milagro, con fuerza peregrino que ya vamos a llegar”.
Cada 14 de septiembre se homenajea a los miles de fieles que recorren rutas y senderos para participar de la festividad del Milagro. La fecha fue instituida por ley.
En el Día del Peregrino se espera el arribo de la mayor cantidad de delegaciones a la Catedral Basílica. Desde distintas localidades salteñas y de provincias vecinas, miles de fieles ingresan a la ciudad para participar de las celebraciones.
El operativo de seguridad más grande del año se realiza el 15 de septiembre desde las 7 am hasta las 23 horas.
En el Milagro 2025, dos peregrinos de la Puna coronaron 12 años de fe al casarse durante la peregrinación en El Alisal.
Este sábado y domingo, rige la alerta debido a las altas temperaturas que azotan la ciudad de Salta. Se solicita a los ciudadanos seguir las indicaciones y en caso de emergencia llamar al 911 o al 105.
El arzobispo de Salta eligió que la misa estacional del Milagro estuviera acompañada por piezas de la ChiquitanIa, tradición musical barroca de origen jesuítico en Bolivia. “La Iglesia no impone estructuras, solo quiere servir a la humanidad”, afirmó.
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
En su primera versión la figura central de la Novena fue María Santísima del Milagro y se encuentra reproducida en un texto de toscano. La segunda versión salió en 1787 y la tercera en 1877. Estas tres ediciones tienen una característica que llama la atención y es que no figuran en ellas las oraciones que hoy se rezan al Señor del Milagro.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
El Triduo del Milagro en Salta se celebra del 13 al 15 de septiembre con miles de peregrinos, misas, procesiones y la tradicional renovación del Pacto de Fidelidad.
Este sábado y domingo, rige la alerta debido a las altas temperaturas que azotan la ciudad de Salta. Se solicita a los ciudadanos seguir las indicaciones y en caso de emergencia llamar al 911 o al 105.