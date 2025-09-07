El diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, además, señaló: "Al país no le ha ido bien porque, hasta la llegada de Milei, venía en deterioro".
Katopodis: "La gente no quiere delegar, quiere decidir por sí misma"
El candidato a diputado por la primera sección electoral votó en el Instituto Politécnico de San Martín y afirmó que "todo marcha con absoluta normalidad".Política07/09/2025
El candidato a diputado por la primera sección electoral, Gabriel Katopodis, emitió su voto este domingo y destacó el clima de entusiasmo que percibe en la jornada electoral en la provincia de Buenos Aires, al tiempo que rindió homenaje a las Abuelas de Plaza de Mayo.
“Ayer falleció Rosa Ros, una protagonista de esa lucha, y quiero enviar un abrazo grande a Estela y a todas las abuelas, porque su trabajo ha marcado la historia de nuestro país”, expresó el candidato.
Con respecto al proceso electoral, Katopodis afirmó que llega con “mucha fuerza recogida de los trenes, de la calle y de la campaña”, señalando que observa en la sociedad “ganas de decidir”. En esa línea, enfatizó: “La gente no quiere delegar, no quiere que nadie decida por uno”.
El dirigente peronista consideró que la elección pone sobre la mesa “preguntas cruciales” para el futuro de la Argentina: “¿Cómo sigue la Argentina? ¿Quiénes defienden tus intereses? ¿Quiénes defienden la obra pública? ¿Quiénes defienden las cosas importantes para que el país pueda darle felicidad a todos y todas?”.
Katopodis también valoró que la votación se esté desarrollando con normalidad: “Se habló mucho de esta elección, del desdoblamiento y de cómo se iba a organizar la jornada. Hoy está a la vista que todo marcha con absoluta normalidad. Hablé con intendentes y autoridades, y se está cumpliendo lo previsto”.
Finalmente, el candidato subrayó el rol de cada ciudadano en el cuarto oscuro: “Allí no hay TikTok, no hay agresiones ni insultos. Está cada vecino y cada vecina con sus intereses, sus sueños, sus hijos y sus proyectos, decidiendo lo mejor para sí mismos y para el país”.
Con información de Noticias Argentinas
Axel Kicillof: “No es la madre de todas las batallas es la madre de la democracia”Política07/09/2025
El gobernador bonaerense habló con la prensa tras votar en una escuela de La Plata. Axel Kicillof reconoció problemas en la apertura de mesas, pero dijo que se solucionaron.
Máximo Kirchner: "Me preocupa más lo que hace Caputo que lo que hace Karina Milei"Política07/09/2025
La sociedad va a validar o no una forma de manejar el país; vamos a ver cómo participa la sociedad, hay que ejercer el derecho", declaró el diputado tras emitir su voto en La Plata.
Diego Santilli: "Había ciudadanos que no tenían en claro qué votaban"
Diego Santilli, candidato de La Libertad Avanza, emitió su voto en Tigre. El dirigente expresó preocupación porque algunos ciudadanos "no tenían en claro qué votaban".
Escribieron "3%" en el padrón del Instituto Pedro Poveda, en Vicente López. La provocación se da en medio del escándalo por los audios de Spagnuolo.
Elecciones Buenos Aires: Los primeros resultados estarán a partir de las 21 horas
Las elecciones en la provincia de Buenos Aires se pusieron en marcha. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, votó en La Plata y afirmó que se esperan resultados preliminares desde las 21 horas.
El 'Millonario' y la 'Academia' se medirán en la próxima instancia, en un duelo con sabor especial. Será el reencuentro de Maxi Salas con su ex equipo.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Un suicidio cada dos horas en Argentina: Salta, por encima de la media nacional
El licenciado Rodrigo Albornoz advirtió en Vale Todo por Aries que los números de suicidios crecen en el país y que Salta muestra registros más altos que el promedio nacional.
Sáenz reclamó a Nación que reactive la obra de la RN 40
El gobernador Gustavo Sáenz reclamó al Gobierno nacional por la paralización de la obra de la Ruta Nacional 40 y pidió el apoyo de los legisladores salteños para lograr su reactivación.
Duki tendrá su propio documental en Netflix: cómo se llamará y cuándo estrenaráCultura & Espectáculos06/09/2025
La plataforma revelará el detrás de escena de sus shows más emblemáticos y el camino que lo llevó a convertirse en una leyenda.