Franco Colapinto, optimista tras un difícil sábado en el GP de Italia

Juventud empató en Pergamino y se despide de la pelea por el primer ascenso
Juventud Antoniana empató 0-0 ante Douglas Haig en Pergamino y sus chances de clasificar son prácticamente nulas.
El piloto argentino reconoció dificultades con la puesta a punto del auto, destacó la renovación de Pierre Gasly y cerró con su ya clásica frase: “veremos qué pasa mañana”.Deportes06/09/2025
Tras cerrar la Clasificación del Gran Premio de Italia en el puesto 18, El piloto argentino de la escudería Alpine, Franco Colapinto, mostró su optimismo de cara a las 9 careras que restan.
“Creo que cuando vas a circuitos que vos conoces, yo siento que van a ser pistas que tengo un poco más de confianza, que las conozco porque las corrí en la fórmula 1. Eso me va a dar una décima extra... son esas pistas que vas y ya sabes lo que hay que hacer”, manifestó el automovilista pilarense en el arranque de su declaración pos Clasificación.
Sin embargo, no todo fue optimismo, el argentino apuntó contra los mecánicos del equipo: “ayer el auto no me gustaba cómo iba ... no me lo pusieron bien a punto en la FP1”. Pero, Colapinto aclaró que después de la primera práctica cambiaron las cosas y mostró su satisfacción por el resultado en la FP3; la cual, según el pilarense, fue “buena”.
Franco Colapinto expresó: “en la qualy perdimos un poco ese feeling que tenía, había mucha leca, muchas piedras en un par de curvas que me complicaron bastante... creo que perdí una décima”. El argentino agregó: “igualmente creo que no iba a ser suficiente para pasar”.
El corredor argumentó que el Autodromo Nacional de Monza es un terreno en donde el rendiemiento del motor es determinante, por eso sabía que iba a ser “muy difícil” concretar una buena actuación.
Por otra parte, el joven de 22 años expresó el vínculo que tiene con su equipo: “ estamos trabajando para hacer lo mejor posible los dos (Pierre Gasly). Yo desde un poco antes de Hungría, yo me sentia que estaba bien con el auto, estaba en confianza.... cuando encuentre esa puesta a punto que me costó un par de carreras llegar, voy rápido. El pilarense agregó: “ con esto, yo estoy contento”.
En el final de sus dichos, Franco Colapinto habló sobre la situación de su compañero de equipo, Pierre Gasly: “le extendieron el contrato varios años, así que es un día que es bueno para el equipo, porque tener un piloto como Pierre unos años más es muy positivo”.
El argentino se refirió a su compañero, aunque lo hizo con cierta incomodidad y terminó la declaración con la misma frase que repite en cada charla con la prensa: “veremos qué pasa mañana”.
Con información de Noticias Argentinas
Con la derrota de CADU ante Deportivo Morón, Central Norte confirmó su permanencia en la Primera Nacional para la temporada 2026.
Gimnasia y Tiro empató 1-1 con All Boys en Floresta y permanece cuarto en el Grupo A de la Primera Nacional con 44 puntos.
Firmada por el presidente Néstor Grindetti, apunta directamente al titular del fútbol sudamericano tras la descalificación de la Copa Sudamericana.
El presidente de Estudiantes se plantó a favor del conjunto argentino después de que la entidad que dirige el fútbol en el continente lo sacara de la Copa Sudamericana tras los incidentes ante Universidad de Chile.
El músico, símbolo del rock nacional, estuvo presente en el estadio Monumental para ver el partido de Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas.
Tres sismos sacudieron la provincia de Salta durante la madrugada del 4 de septiembre de 2025. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró los movimientos con magnitudes de 6, 4 y 3.7.
La fiscalía de Impugnación de Salta revirtió el archivo de una causa por presunta extorsión. Un exdirector de ANSES denunció que le exigían entre el 10% y el 5% de su sueldo para financiar la actividad partidaria.
La Catedral abrirá desde las 6 horas. Se diagramaron horarios para rezo de novena y celebración de misas con y sin rezo de novena.
El diputado Esteban Paulón realizó un pedido de informes para conocer la situación que afecta y deja sin documentación a quienes se encuentran fuera del país. El Gobierno asegura que solo se trata de 5 mil casos.
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.