Hallaron un muerto en medio de la quema del "Man" en Nevada

El festival Burning Man, conocido por su carácter artístico, comunitario y espiritual, quedó marcado este año por un hecho trágico.

Un hombre fue encontrado muerto en medio de la celebración en el desierto de Black Rock, Nevada, mientras ardía la icónica figura de madera que simboliza el cierre del evento.

De acuerdo con un comunicado de prensa emitido por la Oficina del Sheriff del Condado de Pershing (PCSO), el hallazgo se produjo el sábado 30 de agosto alrededor de las 9:14 p.m. (hora local).

En ese momento, miles de asistentes observaban la tradicional quema del “Man”, cuando un agente fue alertado sobre un individuo que yacía en un “charco de sangre”.

Las autoridades, incluidos agentes de la Oficina de Administración de Tierras (Bureau of Land Management) y los Black Rock Rangers —cuerpo voluntario de seguridad del propio festival— acudieron de inmediato al lugar. Al llegar confirmaron que el hombre, cuya identidad aún no ha sido revelada, se encontraba “obviamente fallecido”.

Posteriormente, la escena fue asegurada por la División de Ciencias Forenses de la Oficina del Sheriff del Condado de Washoe, mientras que el cuerpo fue trasladado a la oficina del Médico Forense de ese condado.

Hasta el momento, las causas de la muerte no se han dado a conocer y la investigación fue catalogada como un posible homicidio.

El sheriff Jerry Allen pidió cautela a los asistentes y a la opinión pública. “Aunque este acto parece ser un crimen singular, todos los participantes deben estar siempre atentos a su entorno y a las personas con las que se relacionan”, expresó.

Asimismo, Allen subrayó que su equipo trabaja en “preservar la integridad de una investigación complicada en una ciudad que desaparecerá a mediados de la próxima semana”, en referencia a la naturaleza efímera de Black Rock City, levantada cada año para el festival.

La organización de Burning Man también emitió un comunicado, en el que lamentó lo ocurrido y reiteró su compromiso con la seguridad de los asistentes. “La seguridad y el bienestar de nuestra comunidad son primordiales”, señaló.

El festival recordó a los presentes que existen servicios de apoyo disponibles en el lugar, además de puntos con conexión WiFi gratuita para facilitar la comunicación con familiares y amigos.

“No hay más información disponible en este momento, pero se publicará según corresponda para facilitar la comunicación, preservando al mismo tiempo la integridad de la compleja investigación de un crimen en una ciudad que desaparecerá a mediados de semana”, agregó el sheriff.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que un fallecimiento sacude el ambiente del festival. En 2024, una mujer perdió la vida tras ser hallada inconsciente en los terrenos del evento.

Aunque los servicios médicos intentaron reanimarla, los esfuerzos fueron infructuosos. En aquella ocasión, la organización también envió condolencias a los familiares y amigos de la víctima.

Burning Man, que este año se desarrolla entre el 24 de agosto y el 1 de septiembre, atrae a decenas de miles de personas de todo el mundo al desierto de Nevada.

Lo que comenzó como una pequeña reunión contracultural en los años 80 se ha convertido en un fenómeno global, con instalaciones artísticas monumentales, música y una comunidad que se rige por principios como la autosuficiencia radical y la no comercialización.

El suceso de este año coincide con el clímax del encuentro, cuando la escultura central —un hombre de madera de gran tamaño— es consumida por las llamas en un espectáculo que simboliza liberación y renovación.

Para muchos asistentes, la noticia del hallazgo del cadáver ensombreció un momento que suele ser considerado catártico y festivo.

Con información de Infobae