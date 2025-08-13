Se trata de la nieta de una mujer con la que mantenía una relación de pareja y con la que convivió. Será registrado en el Banco de Datos Genéticos.
Estado de las rutas en Salta: hoy, 13 de agosto
Informe completo del estado de las rutas nacionales y provinciales. Se advierte a los conductores que algunos tramos tienen restricciones debido a trabajos de mantenimiento.Salta13/08/2025Ivana Chañi
La Subsecretaría de Defensa Civil de la provincia informó, este 13 de agosto, el estado de las rutas nacionales y provinciales. Transitables, pero con mucha precaución.
A continuación, el detalle:
DEPARTAMENTO ORÁN
Clima: 9°C / 27°C — Despejado
Rutas Nacionales
- Ruta Nº 34: Transitable con precaución debido a animales sueltos y mal estado general (baches). Precaución en el empalme con la Ruta Nacional Nº 50 por tránsito intenso de camiones.
- Ruta Nº 50: Transitable con precaución. Se advierte la presencia de animales sueltos en la zona de Hipólito Yrigoyen. Precaución en el cruce del río Pescado por trabajos de reparación del puente. El tránsito está restringido a un solo carril en la cabecera sur.
Rutas Provinciales
- Rutas Nº 13, 18 y 19: Transitables con precaución.
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN
Clima: 10°C / 26°C — Despejado
Rutas Nacionales
- Ruta Nº 34: Transitable con precaución por animales sueltos y mal estado. Maquinarias trabajando entre Pichanal y Embarcación (sectores: Quebrada de Galarza, Cuña Muerta y Virgen de la Peña, entre los km 1.346 y 1.348). Precaución en el empalme con la Ruta Nacional Nº 81.
- Ruta Nº 81: Transitable con precaución por animales sueltos. Presencia de controles de Gendarmería Nacional en la intersección con la Ruta Nacional Nº 34. Acumulación de agua en banquinas.
Rutas Provinciales
- Rutas Nº 46 y 54: Transitables con precaución.
DEPARTAMENTO SAN JOSÉ DE METÁN
Clima: 8°C / 22°C — Mayormente nublado
Rutas Nacionales
- Rutas Nº 9/34: Transitables con mucha precaución debido al mal estado de la calzada. Se recomienda extremar cuidados especialmente entre Rosario de la Frontera y Metán, en ambos sentidos. Precaución en el ingreso a Salta Capital por calzada irregular y baches.
Rutas Provinciales
- Rutas Nº 25 y 35: Transitables con precaución.
DEPARTAMENTO ANTA
Clima: 8°C / 26°C — Despejado
Rutas Nacionales
- Ruta Nº 16: Transitable con mucha precaución por tránsito de camiones y trabajos de mantenimiento realizados por Vialidad Nacional.
- Ruta Nº 34: Precaución por mal estado general. Maquinarias operando entre los km 1.346 y 1.348 (Pichanal - Embarcación), con labores en banquinas y calzada.
Rutas Provinciales
- Rutas Nº 5, 29, 30, 41 y 54: Transitables con precaución.
DEPARTAMENTO CAFAYATE
Clima: 4°C / 18°C — Depejado
Rutas Nacionales
- Ruta Nº 68: Transitable con mucha precaución. Vialidad Nacional trabaja entre los km 31 y 60, en el empalme con la Ruta Nacional Nº 40.
- Ruta Nº 40: Precaución en el tramo Cachi – La Poma por presencia de maquinaria vial. En el tramo La Poma – La Quesera también se realizan trabajos. Entre Seclantás y Molinos, extremar precaución por deterioro severo de la calzada.
Ruta Provincial
- Ruta Nº 56 (Seclantás – Luracatao): Transitable con mucha precaución por falta de mantenimiento.
DEPARTAMENTO CHICOANA
Clima: 8°C / 19°C — Despejado
Ruta Nacional
- Ruta Nº 68 (tramo Las Moras – Chicoana): Transitable con precaución.
Ruta Provincial
- Ruta Nº 33: Transitable con mucha precaución por presencia de arroyos. En horas de la mañana y al atardecer, extremar cuidados por neblina. Velocidad máxima en el Parque Nacional Los Cardones: 60 km/h.
DEPARTAMENTO LOS ANDES
Clima: -2°C / 13°C — Despejado
Rutas Nacionales
- Ruta Nº 40 (Nevado de El Acay – La Quesera, km 4578): Transitable con mucha precaución. Trabajos viales en curso en todo el tramo.
- Ruta Nº 51: Transitable con precaución.
Ruta Provincial
- Ruta Nº 27: Transitable con mucha precaución por circulación de maquinarias, trabajos sobre la calzada y tránsito de camiones de gran porte.
DEPARTAMENTO IRUYA
Clima: 6°C / 19°C — Despejado
Ruta Provincial
- Ruta Nº 133: Transitable con mucha precaución por ser una vía no pavimentada.
DEPARTAMENTO LA CALDERA
Clima: 4°C / 22°C — Despejado
Ruta Nacional
- Ruta Nº 9: Transitable con mucha precaución. La calzada es angosta: mantener distancia prudente entre vehículos.
DEPARTAMENTO CAPITAL
Clima: 4°/22° — Despejado
- Transitar con precaución por autopistas.
OBSERVACIONES: Se recomienda mantenerse informado por canales oficiales sobre alertas meteorológicas y estado de las rutas.
RECOMENDACIONES EN CASO DE NEBLINAS
- Frente a cualquier fenómeno meteorológico (niebla, lluvia, granizo, etc.) se debe circular a la velocidad precautoria
- Es obligatoria el uso de las luces bajas, verificá que estén encendidas de manera de ver y ser visto. En el caso que el vehículo tenga luces para niebla encandelas.
- Disminuí la velocidad gradualmente hasta la velocidad precautoria
- Observá el señalamiento de niebla: es una marca horizontal en el pavimento con formato de “V” invertida y se suele colocar en lugares con niebla frecuente.
- Puede que haya pérdida de visibilidad por el fenómeno con la cual la atención al entorno (calzada, señales, otros, vehículos, etc.) debe ser máxima.
- Evitá hacer sobrepasos, fundamentalmente en caminos convencionales.
- Dado que en general el fenómeno puede generar humedad, es probable que los costados del camino no generen la adherencia esperada con el neumático.
- Mantené limpio el parabrisas.
- Dada la pérdida de visibilidad y humedad en el pavimento mantené una distancia adecuada con el vehículo de adelante para evitar accidentes.
- Pisá suavemente el freno a fin de producir un refuerzo de las luces traseras.
- Agenda los números de defensa Civil, Bomberos y Policía.
