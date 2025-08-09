Algunos nombres perduran. Otros, desaparecen sin dejar rastro. ¿Qué hace que dejemos de nombrar como antes?
Quién es quién en el caso $LIBRA: La verdadera identidad de Julian Peh, confirmada por Migraciones
El ciudadano de Singapur que se presenta como CEO de KIP Protocol y estuvo vinculado al lanzamiento de la memecoin que promocionó Javier Milei se llama Peh Chyi Haur. Estuvo en Argentina entre el 16 y el 20 de octubre de 2024.Argentina09/08/2025
La Dirección Nacional de Migraciones confirmó la verdadera identidad de Julian Peh, el ciudadano de Singapur que se presenta como CEO de KIP Protocol y estuvo vinculado al lanzamiento de la memecoin $LIBRA, y las fechas en las que estuvo en Argentina.
Según informó la periodista Vanesa Petrillo, en base a los datos brindados por Migraciones, el verdadero nombre del empresario fantasma que estuvo reunido con el presidente Javier Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024 es Peh Chyi Haur.
El CEO de Kip Protocol llegó a la Argentina el 16 de octubre de 2024 y abandonó el país cuatro días más tarde, el 20 de octubre.
Peh Chyi Haur estuvo presente en Tech Forum, un evento de criptomonedas y finanzas descentralizadas que contó con la presencia de Milei y fue la antesala del lanzamiento de $LIBRA, la criptomoneda promocionada por el Presidente el 14 de febrero pasado.
Cuando se lanzó $LIBRA, la empresa KIP Protocol celebró el proyecto, pero una vez que explotó el escándalo, se despegó del hecho con un comunicado.
En la causa penal, Peh Chyi Haur está denunciado y es uno de los imputados junto al propio Milei y a su hermana Karina.
Con información de C5N
Cayó un "llamador serial" en Córdoba: Joven de 20 años hizo 35 amenazas de bomba falsasArgentina09/08/2025
El “llamador serial” realizó, según la investigación, al menos 35 denuncias falsas a los servicios de emergencia, incluyendo tres amenazas de bomba simultáneas a vuelos de Aerolíneas Argentinas y Flybondi a fines de julio.
El dato que incomoda a Casa Rosada: El streaming del Conicet superó ampliamente a la cadena nacional de MileiArgentina09/08/2025
El mensaje del Presidente en YouTube tuvo poco más de 6.600 vistas, mientras que la transmisión desde el fondo del mar superó las 920.000 en uno de sus videos.
Se espera una defensa en profundidad de los vetos a los aumentos de fondos para discapacidad y jubilados, además de críticas a la oposición. La Cadena Nacional se transmitirá a las 21 horas.
CONICET: “Hicimos ciencia de primer nivel en medio de un 40% menos de salario”
Profesionales señalan que la expedición en el Cañón Mar del Plata es fruto de un sistema de excelencia que hoy enfrenta recortes, sueldos depreciados y financiamiento insuficiente.
CONICET en acción: La expedición marina que logró acaparar la atención del mundo
“En experiencias anteriores nunca pasamos de las 4.000 personas conectadas al mismo tiempo. Aquí llegamos a casi 100.000, algo que no se esperaba nadie” aseguró el director del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Urtubey: “Si querés apoyar a Milei tenés dos opciones en Salta, en contra solo una”
El exgobernador lamentó que el saencismo compita con lista propia y advirtió que la Argentina atraviesa una “batalla cultural” sin puntos intermedios.
Por "error administrativo" de Educación, docentes pierden hasta el 27% de la jubilación
La abogada previsionalista Julia Toyos advirtió un error recurrente en las certificaciones que hace el Ministerio de Educación de los maestros que se jubilan y que afecta severamente el haber jubilatorio.
Paro docente en Salta: En algunas escuelas supera el 70% de adhesión
En lo que va de la jornada, y según un relevamiento de Sitepsa, es alto el acatamiento a la medida de fuerza anunciada por el gremio.
La justicia federal dictó la prisión preventiva de los 11 detenidos por el contrabando en Aguas Blancas y estimó que movían mercadería ilegal por $229 millones mensuales.