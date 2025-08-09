Quién es quién en el caso $LIBRA: La verdadera identidad de Julian Peh, confirmada por Migraciones

La Dirección Nacional de Migraciones confirmó la verdadera identidad de Julian Peh, el ciudadano de Singapur que se presenta como CEO de KIP Protocol y estuvo vinculado al lanzamiento de la memecoin $LIBRA, y las fechas en las que estuvo en Argentina.



Según informó la periodista Vanesa Petrillo, en base a los datos brindados por Migraciones, el verdadero nombre del empresario fantasma que estuvo reunido con el presidente Javier Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024 es Peh Chyi Haur.

El CEO de Kip Protocol llegó a la Argentina el 16 de octubre de 2024 y abandonó el país cuatro días más tarde, el 20 de octubre.

Peh Chyi Haur estuvo presente en Tech Forum, un evento de criptomonedas y finanzas descentralizadas que contó con la presencia de Milei y fue la antesala del lanzamiento de $LIBRA, la criptomoneda promocionada por el Presidente el 14 de febrero pasado.

Cuando se lanzó $LIBRA, la empresa KIP Protocol celebró el proyecto, pero una vez que explotó el escándalo, se despegó del hecho con un comunicado.

En la causa penal, Peh Chyi Haur está denunciado y es uno de los imputados junto al propio Milei y a su hermana Karina.

Con información de C5N