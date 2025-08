Cristina Kirchner agradeció la visita del ex presidente colombiano Ernesto Samper

La ex presidenta Cristina Kirchner recibió en las últimas horas en su domicilio del barrio porteño de Constitución al ex jefe de Estado de Colombia, Ernesto Samper y agradeció su “solidaridad” en el marco de la prisión domiciliaria que atraviesa la ex mandataria argentina.

Samper arribó a ver a la titular del PJ para un encuentro de carácter personal acompañado de Gabriela Rivadeneira, ex presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador. “Amigos ambos y compañeros de la Patria Grande. Conversamos largamente sobre la situación internacional y sobre todo regional”, escribió Fernández de Kirchner en redes sociales sobre la reunión.

La visita tuvo lugar en el departamento de la calle San José 1111, donde la ex mandataria se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria tras haber sido condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad.

Tras la reunión, Samper sostuvo que no comparte “la proscripción política porque es una medida que va en contra de las normas interamericanas sobre la libertad y hacer elegir”.

Al referirse al proceso judicial que llevó a la exmandataria al encierro domiciliario, el dirigente colombiano trazó un paralelismo con el caso del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

“No olvidemos que a Lula lo secuestraron judicialmente para que no pudiera aspirar a la presidencia de Brasil. Nos hubiéramos evitado todo el paso de Bolsonaro, que fue dramático”, expresó ayer en declaraciones a Somos Radio AM 530.

Con información de Noticias Argentinas