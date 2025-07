La economía de EE.UU. creció 3% en el segundo trimestre, pero advierten recesión

La economía de Estados Unidos parece esquivar los pronósticos recesivos mostrando un crecimiento del 3% en el segundo trimestre del año, por encima de las previsiones del consenso, que anticipaban una expansión del 2,5%, tras caer 0,5% en el primer trimestre. Según los datos oficiales, el aumento del PBI, en el segundo trimestre, se debe a caída de las importaciones y a un aumento en el gasto de los consumidores, junto con una retracción de la inversión y las exportaciones. Mientras que el índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE, por sus siglas en inglés) aumentó un 2,1% y excluyendo los precios de alimentos y energía, lo hizo en un 2,5%. Se trata de las primeras cifras preliminares del PBI que reflejan el impacto que han tenido los aranceles de la Administración Trump en la economía norteamericana.

Mucho se ha debatido y se sigue debatiendo si la economía se encamina a una recesión finalmente. Incluso, algunos analistas de Wall Street, recurriendo a tradicionales indicadores económicos y financieros vienen advirtiendo los paralelismos de la situación actual con la crisis de la burbuja de las puntocom, anticipando una probable corrección. En esta línea, se encuadra la reciente advertencia del analista Michael Snyder que señala que el desplome de la economía de Las Vegas es otro canario, en alusión a las aves que se utilizan en las minas para detectar escapes de gases, de que la situación actual guarda similitudes con la crisis de 2008/09.

Snyder sostiene que si se quiere tener una idea clara de hacia dónde se dirige la economía estadounidense, basta con observar lo que ocurre en la emblemática ciudad del pecado: en épocas de bonanza, la ocupación hotelera es muy alta y se gasta mucho dinero en los casinos, pero en épocas de crisis, menos gente va a Las Vegas y quienes van tienden a ser más tacaños (un ejemplo vivo fue la Gran Recesión). Tras la crisis financiera mundial, los ingresos por juegos de azar en Las Vegas se desplomaron. Recuerda un artículo de ABC News publicado en 2009: “Para casi todos, y especialmente para los alemanes, Las Vegas parecía a prueba de recesión. Pero ahora, desde el verano de 2008, los ingresos por juegos de azar han caído más de un 10%, tras haber caído hasta un 25% en los meses inmediatamente posteriores a la quiebra de Lehman Brothers.

“Por supuesto, con el tiempo las cosas cambiaron y Las Vegas prosperó durante muchos años. Pero ahora se está produciendo otro cambio enorme. Ha comenzado una nueva recesión, con la ocupación hotelera, el número de visitantes y el gasto en descenso”, señala. “Los datos de la industria apuntan a varias razones clave detrás de este cambio, incluidos el aumento de los costos, la menor cantidad de viajeros internacionales y las incertidumbres económicas más amplias”.

¿La economía en la dirección equivocada?

¿Por qué sucede esto? Snyder sostiene que a pesar de “todas las tonterías que se escuchan en la CNBC, la verdad es que la economía estadounidense está yendo rápidamente en la dirección equivocada”. Como resultado, las tasas de ocupación en los hoteles de Las Vegas están cayendo drásticamente: “Los hoteles de Las Vegas están registrando este verano algunas de las caídas interanuales más pronunciadas entre los principales mercados estadounidenses, a medida que la debilidad de los visitantes internacionales y la incertidumbre económica pasan factura”.

Los datos preliminares de STR indican que la ocupación de Las Vegas cayó un 14,9% en junio, lo que, de actualizarse, marcaría la caída mensual más profunda de la ciudad en lo que va del año. El deterioro continuó en julio, y la semana que terminó el 5 de julio mostró que Las Vegas tuvo las peores caídas entre los 25 principales mercados de EEUU: la ocupación cayó un 16,8%, a 66,7%, y los ingresos por habitación disponible se desplomaron un 28,7%, a u$s102,75, según STR. Por otro lado, debido a que las cosas van tan lentas, Snyder destaca que se están despidiendo trabajadores y la tasa de desempleo en el área de Las Vegas volvió a aumentar bastante el mes pasado al 5,8%, en medio de una caída en el turismo este año.

Otro indicador: el mercado inmobiliario en picada

Snyder enfatiza otro paralelismo con la situación de 2008 y 2009: el mercado inmobiliario de EEUU acaba de experimentar su temporada de primavera más lenta en más de doce años.

Y, según los agentes inmobiliarios la situación no mejora a pesar de la rebaja de precios. Al parecer, explican, meses de rumores sobre la Inteligencia Artificial (IA) que elimina empleos y los aranceles que hunden la economía están alimentando la indecisión de los compradores. Por ende, el precio lo soluciona todo, pero el precio no resuelve la incertidumbre.

Se espera que durante 2025 las ventas de viviendas en EEUU alcancen el nivel más bajo en 30 años, y los expertos advierten que la caída podría agravarse hasta convertirse en un colapso total. Se esperan solo cuatro millones de transacciones en EEUU, este año, según nuevos datos de Realtor.com, lo que marcaría el nivel más bajo desde 1995, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. “Sí, se proyecta que las ventas de viviendas en 2025 serán incluso menores que en 2008 y 2009”, señala Snyder.

Y para colmo, el "estrés inflación"

Entonces, ¿por qué los comentaristas de la CNBC siguen insistiendo en que la economía es fuerte?, plantea Snyder, ¿se han vuelto completamente locos?: “Simplemente no entiendo por qué no pueden ver los paralelismos con 2008 y 2009, pero una cosa que no teníamos en 2008 y 2009 y con la que lidiamos hoy es una inflación galopante. Pone como ejemplo que el precio de lista promedio de un vehículo usado de 3 años ha aumentado u$s9.476 en los últimos seis años, que según Jamie LaReau del Detroit Free Press, a u$s32.635. Esta es una de las principales razones por las que hoy en día tantos estadounidenses conducen vehículos de hace 20 años, señalan. Mientras tanto, los precios de la carne siguen disparándose: en junio superaron ampliamente a toda la categoría de comida para el hogar en más del 12%.

Con relación a este punto, vale recordar que los estadounidenses de estas últimas generaciones no están acostumbrados a lidiar con la inflación, una habilidad innata que cualquier argentino trae casi de la cuna. Por ello, Snyder advierte que las cosas están tan mal que el 83% de los estadounidenses están lidiando con “estrés inflación”. Cita una reciente encuesta de LifeStance Health que revela que la "estrés-inflación" afecta a la mayoría de los estadounidenses: el 83% reporta estrés financiero debido a la inflación, los despidos masivos, el aumento del costo de la vida y el temor a una recesión, mientras que los millennials y la generación Z reportan los impactos más significativos en la salud mental. “Lamentablemente, las tendencias a largo plazo que nos han traído hasta este punto no van a desaparecer en el corto plazo”, sostiene. Veremos si el canario de la ciudad del pecado le da la razón a Snyder.

Con información de Ámbito