Javier Milei encabezará un nuevo acto político en la ciudad de Córdoba, donde desde esta tarde se lleva a cabo la Derecha Fest, un evento que convoca a referentes alineados al Gobierno. El discurso del Presidente se dará días después del cierre de listas en provincia de Buenos Aires.

El festival comenzó esta tarde y culminará pasadas las 21 con la participación de Milei. El valor de la entrada era de $35.000. Pero, los veteranos de Malvinas y los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad ingresaron gratis.

“¿Odiás a los kukas? ¿Odiás a los periodistas ensobrados? Llega el evento más ANTI-ZURDO del mundo a Córdoba”, dice una de las publicaciones de la cuenta oficial de la Derecha Fest en las redes sociales.

A pesar de la euforia de muchos cordobeses, que asistirán al Hotel Quorum para ver al Presidente, hay un sector de la comunidad que no está de acuerdo con el evento. Una cuenta en Instagram (@MileiCuliadaz0) convocó a manifestarse en contra del festival libertario. “Milei vuelve a Córdoba, pero no viene a ver cómo están los hospitales, no viene a ver cómo están rutas, cómo está el sector de la discapacidad, a ver cómo están los jubilados. Viene a pelotu** a esta fiesta. Por eso vamos a hacer el contra festival”, aseguró uno de los videos que compartió la cuenta opositora.