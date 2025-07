Final Mundial de Clubes: Paris Saint Germain y Chelsea buscan la gloria

Chelsea y Paris Saint-Germain disputarán la final del Mundial de Clubes. En la primera edición del renovado certamen, el campeón de la última Champions League y el ganador de la Conference League buscarán sumar un nuevo título.

Los franceses llegan como los máximos candidatos luego de golear 4-0 al Real Madrid. En su recorrido, anotaron 16 tantos y solo recibieron uno, justamente en la derrota por la mínima ante Botafogo durante la fase de grupos.

Los ingleses, con Enzo Fernández como figura, eliminaron a Palmeiras en cuartos de final y a Fluminense en semifinales, y ahora intentarán dar el batacazo.

Además del trofeo, hay un gran premio económico en juego: solo por llegar a la final, Chelsea ganó 87 millones de dólares, mientras que el PSG acumuló 90. Al campeón se le sumarán 40 millones de dólares más por consagrarse.

La final del Mundial de Clubes entre Chelsea y PSG se jugará hoy domingo a 16 (hora de la Argentina) en el MetLife Stadium de New Jersey.

Cómo ver la final del Mundial de Clubes

La final del Mundial de Clubes entre Chelsea y PSG se podrá ver por la pantalla de Telefé y DSports. Además, se podrá seguir por la plataforma de DAZN y Disney+.

La probable formación de Chelsea vs. PSG, por la Final del Mundial de Clubes 2025

Robert Sánchez; Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella; Enzo Fernández, Moises Caicedo, Cole Palmer; Pedro Neto, Christopher Nkunku, Joao Pedro. DT: Enzo Maresca.

El posible once de PSG vs. Chelsea, por la Final del Mundial de Clubes

Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé. DT: Luis Enrique.

El camino de Chelsea para llegar la final del Mundial de Clubes

Fecha 1 - Grupo D: 2-0 vs. Los Angeles FC

Fecha 2 - Grupo D: 1-3 vs. Flamengo

Fecha 3 - Grupo D: 3-0 vs. Esperance

Octavos de final: 4-1 vs. Benfica

Cuartos de final: 2-1 vs. Palmeiras

Semifinal: 2-0 vs. Fluminense

El recorrido del PSG para llegar a la final del Mundial de Clubes

Fecha 1 - Grupo B: 4-0 vs. Atlético de Madrid

Fecha 2 - Grupo B: 0-1 vs. Botafogo

Fecha 3 - Grupo B: 2-0 vs. Seattle Sounders

Octavos de final: 4-0 vs. Inter Miami

Cuartos de final: 2-1 vs. Bayern Munich

Semifinal: 2-0 vs. Real Madrid

Con información de TN