El Ejecutivo prepara una convocatoria a gobernadores dialoguistas

La Casa Rosada prepara una convocatoria a gobernadores dialoguistas para negociar nuevas alianzas. La mesa política de Balcarce 50 celebró la postura de los diez mandatarios del PRO y de la UCR de no apoyar los proyectos que impulsa la oposición de un aumento jubilatorio y la emergencia en discapacidad. “Fue un buen gesto, que abre la oportunidad para avanzar con acercamientos”, expresan en Nación.

El Gobierno busca profundizar las negociaciones con los dialoguistas para lograr un nuevo bloque de 87 diputados, que le permita sostener vetos en la Cámara Baja. Los encargados de llevar los contactos son el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y el vicejefe del Interior, Lisandro Catalán, que estuvieron reunidos hoy con el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

El Ejecutivo no tiene definida la fecha de la convocatoria a los gobernadores, pero mantiene la postura de que es altamente probable que se concrete la semana que viene. En el oficialismo aseguran además que no descartan ampliar la invitación a mandatarios que no hayan integrado la excoalición de Juntos por el Cambio. “Tenemos que definir a quiénes llamamos”, agregan.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, habilitó en los últimos días acercamientos con Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta). Los cercanos a Milei apuntan a armar un nuevo esquema de poder que polarice contra el kirchnerismo en el Congreso y en las elecciones del 26 de octubre.

El Gobierno responde que “no hay plata” a los pedidos de fondos de los mandatarios provinciales, pero reconoce que sus equipos técnicos tienen en carpeta una propuesta de pacto fiscal que incluye cambios sobre la coparticipación del impuesto a los combustibles y la regularización del envío de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

El Ejecutivo busca prevenir que la debilidad parlamentaria de La Libertad Avanza impacte en los mercados, de forma que la caída de un veto en ambas cámaras provoque cambios en las cuentas fiscales que lleva el ministro de Economía, Luis Caputo. Es por eso que apunta a reestructurar el esquema de acuerdos legislativos con bloques aliados.

La Casa Rosada está dispuesta a ceder en el envío de fondos -como del Sistema Vial Integrado (SISVIAL)- a las provincias a cambio de que sus diputados apoyen al oficialismo en votaciones sobre los vetos. Quiere impulsar también el proyecto que modifica las leyes Penal Tributaria y de Procedimiento Fiscal, que busca incentivar el ingreso de dólares del “colchón” al sistema.

En Balcarce 50 no descartan además acelerar las negociaciones con mandatarios aliados para conformar alianzas electorales para las elecciones legislativas. Ponen la mira sobre Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Claudio Poggi (San Luis), entre otros. El oficialismo asegura que recurrirá a la Justicia si no logra sostener vetos en el Congreso.

