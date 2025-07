Sadir responde a Milei: “Los proyectos no alterarán significativamente el superávit fiscal”

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, respondió a las acusaciones del presidente Javier Milei por las iniciativas que impulsan en el Congreso de aumento de fondos para las provincias: "Los proyectos no alterarán significativamente el superávit". Se trata de las iniciativas que buscan cambiar la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la distribución de la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos (ICL).

Sadir dijo en declaraciones a Radio Mitre: "Estamos muy seguros de que no es que todos queremos perjudicar al Gobierno. A lo largo de este tiempo colaboramos y mucho por la situación del Gobierno de superávit, equilibrio fiscal, corrigiendo variables macroeconómicas que estaban muy mal".

El gobernador de Jujuy planteó: "Los proyectos generados en el encuentro en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) no alteran mucho, o en gran medida, el superávit fiscal, para nada lo van a cambiar. Simplemente es una modificación en la distribución de impuestos que se cobran".

Previamente Milei les hizo fuertes acusaciones a los gobernadores, en declaraciones a radio El Observador: "Quieren destruir al gobierno nacional porque, en el fondo, lo que prueba lo que nosotros estamos haciendo es que lo que se hizo en la economía argentina en los últimos 100 años está mal y que todo eso era malísimo para los argentinos de bien, y generó un negocio enorme para el partido del Estado".

El Presidente cuestionó: "Independientemente del color político que tengan, son todos partidos del Estado. Entonces, en realidad, a ellos no les importa si los argentinos van a estar peor o mejor. A ellos les importa el poder y la de ellos. Y entonces este modelo lo que prueba es que ellos son parte del problema y no de la solución".

Sadir salió a responderle al mandatario: "Es un poco injusto, venimos convencidos del rumbo que tomó el país, las correcciones, apoyamos muchos proyectos, la manera de salir de esta situación es dialogando, es lo que tenemos que hacer los argentinos, solucionarlo de esa manera".

El gobernador de Jujuy le reclamó diálogo la Casa Rosada: "Tuvimos una instancia de diálogo con el Gobierno, con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, con el vicejefe de gabinete del Interior, Lisandro Catalán, pero se cortó, no avanzó. El camino es el diálogo, los proyectos (que impulsan los gobernadores) no alterarán significativamente el superávit".

Sadir explicó: "El caso de Combustibles es la distribución de algunos fondos fiduciarios que se van, que no van a existir, pero que se siguen recaudando esos impuestos. Lo que estamos planteando es una redistribución de los recursos sin alterar lo que recibe Nación, eso no cambia nada, no altera el superávit fiscal. En cuanto a los ATN, es adecuar la distribución en cuanto a la ley de coparticipación".

Con información de TN