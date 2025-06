Trump afirmó que EEUU se reunirá con Irán la próxima semana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró a la prensa este miércoles desde la cumbre de la OTAN en La Haya que su país se reunirá con Irán la próxima semana para tratar un posible acuerdo nuclear, A su vez, reiteró que en su opinión "no cree que dicho acuerdo sea necesario".

“Hablaremos con ellos la próxima semana, con Irán. Quizás firmemos un acuerdo, no lo sé. En mi opinión, no creo que sea tan necesario. Es decir, tuvieron una guerra, lucharon, y ahora regresan a su mundo. No me importa si tengo un acuerdo o no”, declaró ante periodistas en La Haya.

También añadió que su gobierno solicitará el mismo tipo de compromisos que buscó en las negociaciones con Irán antes del reciente aumento de las tensiones en Medio Oriente.

“Lo único que pediremos es lo que pedíamos antes”, dijo Trump y aclaró que no cree que sea necesario el acuerdo debido a la destrucción de la capacidad nuclear de Irán por parte de EEUU, a pesar de que las primeras evaluaciones de inteligencia sugerían lo contrario.

“No queremos nada nuclear, pero destruimos lo nuclear. En otras palabras, está destruido. Dije: ‘Irán no tendrá armas nucleares’. Bueno, lo hicimos estallar (…) Si consiguiéramos un documento, no estaría mal. Nos reuniremos con ellos”, declaró el presidente en cita con CNN.

El secretario de Estado Marco Rubio, también asesor de seguridad nacional, declaró a los periodistas que dicho acuerdo depende de la disposición de Irán a negociar directamente con EEUU, y no a través de intermediarios.

