Así se jugará la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial de Clubes

La edición 2025 del renovado Mundial de Clubes ya comenzó a entregar emociones fuertes y resultados que sacudieron el tablero.

En medio de una estructura inédita, con 32 equipos y formato similar al de una Copa del Mundo, el certamen dejó en su primera fecha grandes goleadas, empates inesperados y señales de paridad entre potencias europeas y referentes sudamericanos.

Así se jugará la fecha 2 del Mundial de Clubes

Grupo A

Jueves 19 de junio

13:00 ARG Palmeiras vs Al Ahly (MetLife Stadium, Nueva Jersey)

16:00 ARG Inter Miami vs Porto (Mercedes‑Benz Stadium, Atlanta)

Grupo B

Jueves 19 de junio

19:00 ARG Seattle Sounders vs Atlético Madrid (Lumen Field, Seattle)

22:00 ARG PSG vs Botafogo (Rose Bowl, Los Ángeles)

Grupo C

Viernes 20 de junio

13:00 ARG Benfica vs Auckland City (Inter&Co Stadium, Orlando)

22:00 ARG Bayern Múnich vs Boca (Hard Rock Stadium, Miami)

Grupo D

Viernes 20 de junio

15:00 ARG Flamengo vs Chelsea (Lincoln Financial Field, Filadelfia)

19:00 ARG LAFC vs Esperance (GEODIS Park, Nashville)

Grupo E

Sábado 21 de junio

16:00 ARG Inter de Milán vs Urawa Red Diamonds (Lumen Field, Seattle)

22:00 ARG River vs Monterrey (Rose Bowl, Los Ángeles)

Grupo F

Sábado 21 de junio

13:00 ARG Mamelodi Sundowns vs Borussia Dortmund (TQL Stadium, Cincinnati)

19:00 ARG Fluminense vs Ulsan (MetLife Stadium, Nueva Jersey)

Grupo G

Domingo 22 de junio

13:00 ARG Juventus vs Wydad Casablanca (Lincoln Financial Field, Filadelfia)

22:00 ARG Manchester City vs Al Ain (Mercedes‑Benz Stadium, Atlanta)

Grupo H

Domingo 22 de junio

16:00 ARG Real Madrid vs Pachuca (Bank of America Stadium, Charlotte)

19:00 ARG RB Salzburg vs Al Hilal (Audi Field, Washington D.C.





En las jornadas iniciales han surgido resultados sorprendentes: Bayern Múnich aplastó 10‑0 a Auckland City, como así tambien Juventus que goleó al Al Ain, mientras Inter Miami y Al Ahly empataron 0‑0 en el duelo inaugural.

PSG también goleó al Atlético Madrid (4‑0), Chelsea hizo lo propio ante Los Angeles FC (2‑0) y River venció 3‑1 a Urawa Red Diamonds.

Entre los empates destacados, Boca igualó 2‑2 con Benfica. En tanto, Fluminense y Borussia Dortmund no se sacaron diferencias.

La fecha 1 también dejó al Real Madrid con un amargo debut: fue 1‑1 con Al Hilal, pese a adelantarse con un gol del canterano Gonzalo García-Torres; sobre el final, Bono le contuvo un penal a Federico Valverde y evitó la victoria “Merengue”.