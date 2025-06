Los diputados nacionales Damián Arabia y Maximiliano Ferraro finalmente salieron de Israel, luego de estar varados cuatro días y en medio del conflicto bélico que atraviesa dicho país con Irán. El anuncio lo realizaron a través de sus respectivas redes sociales.

“YA AFUERA DE ISRAEL La Cancillería israelí —que me había invitado y costeado mi agenda en Tel Aviv— me trasladó por tierra fuera del país y con algo de viento a favor, en pocos días ya me llevará de nuevo a casa”, comentó Arabia en su cuenta de X (ex Twitter).

YA AFUERA DE ISRAEL



La Cancillería israelí —que me había invitado y costeado mi agenda en Tel Aviv— me trasladó por tierra fuera del país y con algo de viento a favor, en pocos días ya me llevará de nuevo a casa.



Quiero agradecer el acompañamiento y la comunicación del… — DAMIÁN ARABIA (@DamianArabia) June 17, 2025

Y explicó: “Fui invitado para mantener una agenda con funcionarios israelíes, legisladores, periodistas y organizaciones de la sociedad civil, junto con delegaciones de Estados Unidos, Francia, Japón, India, gigantes asiáticos y otros países de la región. No se pudo. Pero en cambio, me tocó vivir en persona un momento histórico. Para quienes defendemos la libertad del individuo, la igualdad ante la ley, la propiedad privada y la democracia, sostener la existencia del Estado de Israel y el derecho del pueblo judío a defenderse no es solo una cuestión de principios: es la defensa de nuestros valores y de nuestra filosofía de vida. Los enemigos de la libertad que hoy atacan a Israel —si no los frenamos— mañana irán por nosotros. Con el terrorismo no se negocia: se lo combate”.

“Y gracias profundamente al pueblo israelí: aunque no pude cumplir con todos los objetivos con los que vine, en estas horas difíciles me llevo algo mucho más valioso: su afecto, su cuidado, su amistad y el ejemplo de un pueblo resiliente y luchador”, concluyó.

5:12. Suena la sirena otra vez. Una vez más, bajamos al refugio. pic.twitter.com/6wseRY4xr3 — maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) June 14, 2025

Por su parte, Ferraro relató: “Ya salí de Israel y acabo de finalizar el traslado y cruce por vía terrestre hacia Jordania, a través del paso fronterizo de Allenby. Ahora me toca esperar en Amán y, pronto, estaré de regreso en Buenos Aires. Fueron días muy intensos, cargados de incertidumbre, emociones cruzadas y mucha tensión, pero también llenos de gestos que no me voy a olvidar”.

Ambos diputados fueron invitados por la Embajada de Israel, para participar de una serie de actividades en el marco del Pride 2025, que volvía a realizarse por primera vez después del atentado terrorista de Hamás. Sin embargo, dicho evento se suspendió “debido a la creciente tensión bélica en la región, y especialmente ante el posible contrataque del Estado terrorista y autocrático de Irán”, según contó Ferraro.

“A las 2:57 AM sonó la primera alarma. Fuimos evacuados a un refugio siguiendo los protocolos de seguridad. Me encuentro bien, resguardado, tranquilo y atento a las indicaciones oficiales, en el marco de una alerta nacional de máximo nivel. Todas las actividades oficiales que teníamos previstas han sido suspendidas”, había informado Arabia. Desde entonces, los dos parlamentarios usaron sus redes personales para relatar su día a día, en medio del conflicto entre Israel e Irán.