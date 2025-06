La fiscalía pide rechazar pedido de prisión domiciliaria de Cristina Kirchner

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron hoy al Tribunal Oral Federal 2 que rechace el pedido de prisión domiciliaria de la ex presidenta Cristina Kirchner, condenada a seis años de cárcel en la causa Vialidad.

Según informaron fuentes judiciales, el dictamen que no es vinculante para el Tribunal se entregó a media mañana de este martes y los fiscales argumentaron que "no se advierten razones humanitarias que justifiquen conceder una medida excepcional como lo es la prisión domiciliaria" a la ex mandataria.

"La privación de la libertad en un establecimiento carcelario no supone, por sí misma, un menoscabo de la vida o la integridad de Fernández", agregaron y con este dictamen el Tribunal ya quedó en condiciones de resolver.

Con información de Noticias Argentinas