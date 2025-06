Yesterday cumple 60 años: una de las canciones más versionadas de la historia

“Tenía un piano junto a la cama y debí soñar la melodía, porque cuando me desperté fui al piano, puse las manos sobre las teclas y toqué la melodía que tenía en la cabeza. Estaba ahí completa. No podía creerlo. De hecho, me salió con tanta facilidad que creí que era algo que había escuchado antes”, contó Paul McCartney mucho tiempo después de su lanzamiento.

“Estuve semanas tocando los acordes a gente del negocio de la música preguntándoles si conocían la melodía. Sentía como si hubiese encontrado algo que debía entregar a la policía. ¿Se parece a algo que hayan escuchado?, preguntaba y todo lo que recibía como respuesta era: 'Nunca la escuché antes, pero es buena'”, agregó Paul.

Es evidente que esos años en Londres eran de una creatividad comparable a la Florencia del Renacimiento. Infinidad de creativos artistas, no sólo músicos, generaban una fuerte atmósfera que reunía sin conflictos la tradición con la modernidad.

Mientras que en el Reino Unido, Yesterday fue parte del disco Help!, lanzado el 6 de agosto de 1965, en los Estados Unidos salió como simple con Act Naturallity (cantada por Ringo Starr) en la cara B, el 13 de septiembre.

Si bien McCartney creyó que no encajaría con la imagen de la banda, después de algunos intentos de hacerla con el grupo se decidió que la cantase con guitarra y, por cierto, fue uno de los grandes éxitos de los Beatles.

En efecto, el Libro Guinness de los Récords la destaca como una de los temas más versionados en la historia de la música popular. Por ejemplo, la Broadcast Music afirmó que en el siglo XX fue interpretada, de manera registrada, cerca de siete millones de veces y hasta 2015 habría recaudado en derechos de autor unos 490 millones de euros.

El nacimiento de Ayer

Hay dos versiones sobre su creación, ambas contadas por el propio compositor. Por un lado, dijo que la melodía surgió de un sueño que tuvo en la casa de su novia, Jane Asher, en Londres. Se despertó, fue al piano y la melodía dijo ¡voilá! Antes, había sostenido que la compuso durante una gira de la banda en Francia, en 1964.

El retraso entre el nacimiento del tema y su lanzamiento habría tenido dos razones, lo difícil que fue escribir la letra y ciertos desacuerdos con el productor George Martin que discutió con el manager Brian Epstein. “Esta es una canción de Paul, no de los Beatles, ¿se la acreditamos sólo a él? Y Brian me respondió: No, sea lo que sea nosotros no dividiremos a los Beatles”, contó Martin.

Luego de aceptar que no había tomado la melodía de otra composición, McCartney comenzó a hacerse cargo de la letra que tendría la canción. Su primer título fue Scrambled Eggs (Huevos revueltos).

Según contó John Lennon la canción necesitó varios meses para estar lista. “Cada vez que nos reuníamos para escribir canciones, reaparecía Huevos revueltos; Paul escribió casi toda la letra, pero no encontrábamos el título adecuado y la llamábamos así en broma. Decidimos que el título debía tener una palabra, pero no encontrábamos ninguna que nos gustase. Una mañana, recuerdo que Paul se levantó y completó la letra. Me entristeció un poco que la haya terminado, porque nos divertíamos bastante a su costa”.

Había cierta fatiga con la obsesión de McCartney en terminar este tema. “Siempre estaba hablando de esta canción. Se podría pensar que era Beethoven o alguien parecido”, dijo George Harrison.

Según McCartney el tema quedó terminado durante unas cortas vacaciones con Asher, en Albufeira, en el sur de Portugal, a fines de mayo de 1965 con una guitarra prestada por Bruce Welch (fundador del grupo The Shadows). Como Paul seguía considerando que no encajaba con la imagen de los Beatles se la ofrecieron a Chris Farlowe que la rechazó por considerarla demasiado blanda.

Una letra con recuerdos de su adolescencia

Respecto de la lírica, McCartney contó que la relación con su madre, fallecida en 1956, cuando tenía 14 años, fue inspiradora para una parte de la letra. El artista rememoró una conversación con ella. “Es curioso cómo se quedan grabados ciertos momentos. Recuerdo uno en el que me sentí avergonzado por corregir la pronunciación de mi madre y, más tarde, deseé poder volver atrás en el tiempo y deshacer ese momento de insensibilidad”, señaló.

Y describió el episodio: “La forma de hablar de mi madre estaba muy influida por su herencia irlandesa y su profesión de enfermera. Se que me dijo algo así como “Paul ¿quieres preguntarle si va…? Y en vez de decir “ask” dijo “arsk”. Yo dije arsk, arsk, ¡es ask, mamá! Y vi que se avergonzaba. Recuerdo que más tarde pensé, Dios, ojalá nunca hubiera dicho eso. Me quedó grabado ese momento”.

Este recuerdo quedó plasmado en la canción: “I said something wrong, I long for yesterday” (Dije algo equivocado, ahora añoro el ayer).

“Aunque la letra no tiene sentido son buenos versos. -comentó Lennon-. Funcionan. Son buenos, pero si leés la canción completa no dice nada, no sabés lo que pasó. Ella se fue y él desearía que fuera ayer -eso es lo que entendemos-, pero no se resuelve del todo. De todos modos, siempre he recibido elogios por esta canción”.

Después de muchos cabildeos dentro del estudio acerca de si la tocaba la banda,o sólo guitarras o un teclado se decidió que la iba a grabar sólo McCartney con una guitarra acústica Epiphone Texan y un cuarteto de cuerdas.

Ese 14 de junio, McCartney hizo dos tomas, en la primera solo y en la segunda con el cuarteto de cuerdas que fue la que quedó. Esa primera toma desechada fue incluida en el álbum recopilatorio Anthology 2, publicado en 1996.

La canción tiene dos secciones marcadamente contrastantes que le dan un color particular a la canción, la primera comienza con “Yesterday, all my trouble seemed so far away” (Ayer, todos mis problemas parecían tan lejanos) y la segunda, con “Why she had to go I don’t know” (¿Por qué ella tenía que irse?, No lo sé).

Sobre el lanzamiento de Yesterday se dio una situación particular. McCartney quedó muy satisfecho con la grabación, aunque considerara que no aportaba a la imagen de la banda. Cuando propuso lanzarla como simple, tanto Lennon, como Harrison y Starr se opusieron y el sello Emi respetó la democrática decisión de los Beatles y quedó dentro del álbum Help!

Sin embargo, la influencia de los Fab Four en los Estados Unidos con el sello Capitol no era tan potente y terminó saliendo como simple con un enorme éxito. Estuvo poco más de un mes en el primer puesto de ventas y en cinco semanas vendió un millón de copias.

Los Beatles tocaron Yesterday por primera vez en vivo el 1º de agosto de 1965 en el ABC Theatre, de Blackpool, dentro de la gira European Tour 1965 (esta versión se encuentra en el álbum Anthology 2) y se mantuvo en el repertorio hasta el concierto en Candlestick Park, de San Francisco, el 29 de agosto de 1966, último concierto en vivo en la historia del grupo.



En la encuesta de la revista Rolling Stone ocupa el lugar décimo tercero en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos y es la tercera canción más interpretada del siglo XX.

En 20002, McCartney consultó con Yoko Ono si podía invertir los créditos en Yesterday de tal manera que se leyera “McCartney/Lennon”, Ono se negó.

Sesenta años después, Paul McCartney la sigue tocando en sus conciertos en vivo.

Clarín